El productor Greg Nicotero promete el mejor villano de la serie para esta temporada – The Walking Dead

Faltan apenas unos días para que comience la temporada más emocionante y esperada de la serie de AMC. Además de la despedida de Rick (Andrew Lincoln) y Maggie (Lauren Cohan), la novena entrega abrirá paso a unos nuevos villanos del cómic conocidos como Los Susurradores. Según el productor Greg Nicotero, entre ellos se encuentra la antagonista más importante que ha visto el drama zombie hasta el momento.

“Si no se quedan después de Rick, se perderán probablemente el mejor villano que The Walking Dead haya tenido alguna vez”, dijo Nicotero a ComicBook. “Eso me pondría muy triste. Tengo algunas imágenes increíbles de Alpha en mi teléfono. Le he rogado a Scott Gimple y a AMC que me permitan publicarlo. Es un sabor completamente diferente. Es una gran historia. Me encantan Los Susurradores en el cómic y creo que están mejor en el programa. Doy una gran cantidad de crédito a Angela [Kang] por realmente tener la oportunidad de poner su sello en el programa y se siente un poco como la tercera temporada de nuevo”.

La líder de Los Susurradores será interpretada por Samantha Morton y, al parecer, llegará para destronar a nuestro amado Negan (Jeffrey Dean Morgan) del podio de los mejores villanos de la serie. ¿Cambiará de bando el hombre del bate con el fin de hacerle frente a esta nueva amenaza o se unirá a ella?

La novena temporada de The Walking Dead debutará el domingo 7 de octubre por AMC.