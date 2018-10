En julio te contamos que Netflix estaba preparando su propio The Walking Dead y ahora finalmente hemos conocido al elenco. La serie, titulada Daybreak, cuenta con una primera temporada de 10 episodios y está basada en el cómic homónimo de Brian Ralph.

Matthew Broderick (Godzilla), Colin Ford (Under the Dome), Alyvia Alyn Lind (Coat of Many Colors), Sophie Simnett (Poldark), Austin Crute (Atlanta), Gregory Kasyan (The Brave), Krysta Rodriguez (Trial & Error), Cody Kearsley (Riverdale) y Jeante Godlock (The Simone Biles Story: Courage to Soar) son los actores que formarán parte de este nuevo y sangriento drama.

Creada por Aron Eli Coleite y Brad Peyton, la ficción presenta a Josh (Ford) un joven marginado de 17 años que busca a su novia desaparecida Sam (Simnett) en la ciudad de Glendale (California) post apocalíptica. Acompañado por un grupo de inadaptados, entre ellos, Angélica (Lind), una pirómana de 12 años de edad, y Wesley (Crute), el antiguo matón de preparatoria ahora convertido en samurai pacifista, Josh intenta mantenerse con vida entre la pandilla de Mad Max (deportistas malvados y porristas convertidas en guerreras del Amazonas), unas criaturas similares a zombis llamadas Ghoulies, y todas las demás cosas que este nuevo mundo arroja sobre él.

Se espera que la producción comience el próximo mes.