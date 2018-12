La nueva serie antológica de Netflix producida por Robert Zemeckis acaba de incorporar a 5 jóvenes actores. Tyler Ross (The Killing) , Derek Smith (Grey’s Anatomy), Nana Ghana (White Rabbit) , Monique Kim (Looks That Kill) y Marissa Cuevas (Midnight, Texas) se suman al elenco encabezado por la ganadora del Oscar, Renée Zellweger.

What/If explorará lo que sucede cuando las personas correctas comienzan a hacer cosas inaceptables. Cada temporada abordará un cuentos diferente sobre moralidad en donde el poder de una sola decisión fatídica puede cambiar la trayectoria de una vida entera.

El reparto incluye también a Jane Levy (Castle Rock), Blake Jenner (Glee) y Louis Herthum (Westworld).

La primera temporada de 10 episodios se centrará en la lucrativa pero dudosa oferta de una misteriosa mujer (Zellweger) a un par de recién casados (Jenner y Levy) ​​con dinero limitado de San Francisco.

La serie está escrita y producida por Mike Kelley (Revenge) y cuenta con Phillip Noyce en la dirección.