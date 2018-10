El ranking definitivo con los 13 mejores episodios de la serie – Gilmore Girls

Las chicas Gilmore nos han marcado para siempre. Las 7 temporadas de la serie han sido perfectas ya que en ellas pudimos ver no solamente el crecimiento de Rory y Lorelai sino además cómo su vínculo se construyó e hizo más fuerte. En 2016 nos ilusionamos muchísimo ya que las Gilmore volvieron en un revival producido por Netflix titulado Gilmore Girls: A Year in the Life, un especial de 4 episodios donde las vemos atravesar las 4 estaciones y descubrimos todo lo que había sucedido en estos años. El final de este especial nos dejó expectantes y soñando la posibilidad de saber qué sucedía con Rory, aunque todo pareciera indicar que no tendremos otra vuelta… Por eso, aquí nos hemos puesto a recordar los mejores episodios de la serie, y basándonos en el mayor puntaje en IMDB, realizamos el ranking definitivo con los mejores 13 episodios de la serie. PD: Solo tomamos las primeras siete temporada, ya que A Year in the Life lo consideramos un especial.

13 . Luke Can See Her Face (S04E20)

12 . Love, Daisies and Troubadours (S01E21)

11 . Lorelai’s Graduation Day (S02E21)

10 . A House Is Not a Home (S05E22)

9 . Wedding Bell Blues (S05E13)

8 . Rory’s Dance (S01E09)

7 . I Can’t Get Started (S02E22)

6 . Last Week Fights, This Week Tights (S04E21)

5 . Those Are Strings, Pinocchio (S03E22)

4 . They Shoot Gilmores, Don’t They? (S03E07)

3 . Friday Night’s Alright for Fighting (S06E13)

2 . Bon Voyage (S07E22)