14 años han pasado desde aquel 22 de septiembre donde vimos por primera vez a los sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines llegar a la famosa y misteriosa isla. ¿Quién dirá que aquella extraña ficción creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof se convertiría en todo un icono de la nuestra cultura pop? Lost no solo fue una bocanada de aire fresco para el nuevo milenio, sino que revolucionó nuestra forma de consumir ficción e incentivó al público a convertirse en espectadores activos, generando incontables teorías y debates través de las redes sociales del momento. Sus característicos flashbacks que nos revelaban los secretos de la vida de los protagonistas antes de la isla, el elenco coral y repleto de personajes complejos e interesantes, su misteriosa simbología y la mixtura de géneros, han hecho de ella una ficción única en su especie. A continuación, te invitamos a conocer los episodios más destacados de la mítica serie de ABC.

25 . There’s No Place Like Home: Part 1 (temporada 4, episodio 12)

24 . The Man from Tallahassee (temporada 3, episodio 13)

23 . The Brig (temporada 3, episodio 19)

22 . Lockdown (temporada 2, episodio 17)

21 . Flashes Before Your Eyes (temporada 3, episodio 8)

20 . Walkabout (temporada 1, episodio 4)

19 . There’s No Place Like Home: Part 3 (temporada 4, episodio 14)

18 . The Shape of Things to Come (temporada 4, episodio 9)

17 . Pilot: Part 2 (temporada 1, episodio 2)

16 . Numbers (temporada 1, episodio 18)

15 . Man of Science, Man of Faith (temporada 2, episodio 1)

14 . Greatest Hits (temporada 3, episodio 21)

13 . Exodus: Part 1 (temporada 1, episodio 23)

12 . Deus Ex Machina (temporada 1, episodio 19)

11 . The Man Behind the Curtain (temporada 3, episodio 20)

10 . The Incident: Part 2 (temporada 5, episodio 17)

(ABC/MARIO PEREZ)



9 . The Incident: Part 1 (temporada 5, episodio 16)

8 . Pilot: Part 1 (temporada 1, episodio 1)

7 . Exodus: Part 2 (Part II) (temporada 1, episodio 25)

6 . Ab Aeterno (temporada 6, episodio 9)

(ABC/MARIO PEREZ)



5 . There’s No Place Like Home: Part 2 (temporada 4, episodio 13)

4 . Exodus: Part 2 (Part I) (temporada 1, episodio 24)

3 . Live Together, Die Alone (temporada 2, episodio 23)

2 . Through the Looking Glass (temporada 3, episodio 22)