Futurama llegó en 1999 y causó revuelo. Es que la serie creada por Matt Groening nos rememoraba mucho a Los Simpson y en un primer momento costó poder encariñarse con sus personajes sin hacer ósmosis con Bart, Homero y compañía. Pero finalmente la serie logró hacerse espacio propio y tuvo un total de 7 excelentes temporadas despidiéndose de todos en 2013 Sí: ya han pasado varios años desde su final, y sí que extrañamos a Fry, Leela y Bender, aunque por suerte siempre podemos seguir viéndolos, una y otra vez, en un loop infinito. Ellos nos han dejado muchísimos episodios que nos han hecho reír a más no poder, así como también emocionarnos. Es por eso que hemos hecho un listado con los mejores episodios de la serie, y creo que frente al primer puesto ninguno estará en contra.

16 . The Problem with Popplers (S02E18)

15 . Murder on the Planet Express (S07E24)

14 . Space Pilot 3000 (S01E01)

13 . Leela’s Homeworld (S04E05)

12 . Lethal Inspection (S06E06)

11 . Amazon Women in the Mood (S03E05)

10 . The Why of Fry (S05E08)

9 . Godfellas (S04E08)

8 . Parasites Lost (S03E04)

7 . The Devil’s Hands Are Idle Playthings (S05E16)

6 . The Sting (S05E09)

5 . Roswell That Ends Well (S04E01)

4 . The Late Philip J. Fry (S06E07)

3 . Meanwhile (S07E26)

2 . The Luck of the Fryrish (S03E10)