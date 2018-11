Bloodline se estrenó en 2015 de la mano de Netflix. A la primera temporada las buenas críticas le llovieron con muchos asegurando que era uno de los mejores contenidos originales de la plataforma. Así fue como llegó la segunda temporada, aunque para tristeza de los fans cuando anunciaron la tercera temporada se anunció el final de la serie despidiéndose de todos en 2017…

La serie narra la vida de la familia Rayburn, dueña de un hotel en Florida Keys. La trama comienza cuando el hijo mayor, Danny, el más rebelde de la familia, vuelve a casa para el aniversario de casados de sus padres; los problemas se hacen presentes: la serie nos introduce en un mundo criminal, destacando una gran actuación de Kyle Chandler.

Si aún no la has visto no puedes perdértela, y a los que sí la vieron y la extrañan les dejamos sus mejores 11 episodios en un ranking ascendente. Como era de esperar, muchos son de la primera temporada. ¿Están de acuerdo con el listado?