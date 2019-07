Lucifer es definitivamente una de las series favoritas del público, pues logró ser salvada de su cancelación en 2018 a partir de todas las campañas en redes sociales hechas por los fans. Gracias a esto, la serie protagonizada por Tom Ellis se movió a Netflix donde consiguió más adeptos. Este cambio mejoró la calidad del programa y como prueba de ello, 7 de los 10 episodios que conforman la cuarta temporada se encuentran entre los mejores calificados por los usuarios de IMDb. A continuación te dejamos con la lista de los 10 episodios con mayor calificación de toda la serie y los porqués creemos que se merecen su respectivo lugar.

10 . All About Eve (S04E4)

En este número encontramos el tercer episodio de la cuarta temporada y no es para menos, pues aquí se nos presenta por primera vez a la bíblica Eva, quien es supuestamente el primer amor de Lucifer. Desde el primer momento la inocencia y la belleza de Eva nos atrapan por completo, convirtiéndose en uno de nuestros personajes favoritos de la serie. Además, en este episodio tenemos buenas secuencias de acción por parte de Lucifer.

9 . Expire Erect (S04E5)

Este es de los episodios más divertidos de la cuarta temporada. En esta ocasión Lucifer, Eva, Chloe y Ella se ven atrapados en un secuestro que involucra una bomba. Trabajando en equipo logran salir de la situación pero Lucifer termina herido. Además, comprobamos una vez más que Lucifer y Chloe son el uno para el otro. La escena donde Chloe salta encima de él para protegerlo nos hace llorar como bebés.

8 . Orgy Pants to Work (S04E6)

Sabemos que este es uno de los episodios favoritos de los fans porque podemos ver el trasero de Lucifer en varias escenas del episodio. Si bien es divertido, también es un episodio trágico, pues durante la investigación muere un policía y podemos sentir la culpa de Lucifer.

7 . Super Bad Boyfriend (S04E8)

Aunque por momentos amamos la relación de Eva con Lucifer, no hacían bien. Por eso, él trata de que ella lo deje, comportándose como un mal novio en una secuencia bastante divertida. La escena más importante de este episodio se da al final, cuando Lucifer confiesa que se odia a sí mismo. Es un momento que nos rompe el corazón y que hace que entendamos mejor a este personaje.

6 . A Good Day to Die (S02E13)

Este es uno de los más emotivos de toda la serie y ha logrado esta posición porque nos muestra la verdadera personalidad de Lucifer. Con Chloe en peligro de morir, vemos de nuevo a Lucifer vulnerable y dispuesto a sacrificarse por el amor de su vida. Él muere para poder ir al infierno y obtener la fórmula del antídoto, aunque por momentos queda atrapado en su propio tormento, donde debe matar a su hermano Uriel una y otra vez. ¡Es desgarrador!

5 . Devil Is as Devil Does (S04E7)

Lucifer se debate entre seguir los consejos de Chloe o Eva, y aunque al final intenta hacer todo bien, descubrimos que sus alas han vuelto de una manera bastante demoníaca. Por otro lado, este episodio se encuentra en el quinto lugar porque nos entrega un gran momento revelador: la profecía que altera la apariencia de Lucifer. Además, este capítulo nos trae de regreso a la hija de Chloe, Trixie, y amamos cada una de sus escenas. ¡Es una niña con mucha personalidad!

4 . Quintessential Deckerstar (S03E23)

Lo volvemos a repetir: nos encantan los episodios de Lucifer que nos hacen llorar a mares. En este episodio de la tercera temporada ocurre la muerte de Charlotte a manos de Cain. Una escena muy dolorosa y a la vez significativa porque redime por completo al personaje. Por otra parte, por fin vemos a Lucifer comentándole a Chloe sus verdaderos sentimientos y el miedo que tiene de no ser la persona que ella cree que es. ¡AAAWWW!

3 . Save Lucifer (S04E09)

Este episodio lleva su nombre en agradecimiento a los fans. Lucifer se transforma por completo en el diablo y aunque parece que nada podría revertirlo, con ayuda de Chloe recupera su forma original. Es un episodio bastante emotivo en el cual podemos ver el desarrollo de ambos personajes: Chloe acepta a Lucifer como es y él cree que puede perdonarse a sí mismo.

2 . A Devil of My Word (S03E24)

Por supuesto que este episodio debía estar en el listado, pues tras una larga espera, Chloe ve la cara de diablo de Lucifer. Antes de que pase todo esto, Lucifer se enfrenta a Cain en una gran pelea donde resulta triunfador. Además, utiliza sus alas para proteger a Chloe y ponerla a salvo. ¡Es uno de los mejores finales de temporada de la serie!

1 . Who’s da New King of Hell? (S04E10)

El primer puesto se lo lleva el último episodio de la cuarta temporada, ¡y es que tiene de todo! Aquí los personajes se unen para salvar al bebé de Linda y Amenadiel en una batalla épica contra un grupo de demonios. No solo los efectos especiales son impresionantes, sino también el guión. La escena final, Chloe confesándole su amor a Lucifer, nos rompió el corazón. Sin embargo, nos emociona porque abre la posibilidad de explorar más la mitología de la serie ahora que Lucifer gobierna de nuevo el Infierno.