El ranking definitivo de los miembros más rudos que han pasado por SAMCRO – Sons of Anarchy

Esta semana no solo se cumplen 10 años del estreno de Son of Anarchy sino que además se estrena su primer (y único hasta el momento) spin off: Mayans MC. Para los que vimos SOA sabemos que fueron 7 temporadas cargadas de violencia, una serie que logró capturar la esencia de cómo se supone la vida dentro de un club de motocicletas. Kurt Sutter, creador de la serie y quien dio vida a Otto, demostró poder llevar una historia que logró apasionarnos y conmovernos.