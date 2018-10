El ranking definitivo de los momentos más intensos en lo que va de la serie – Orange is the New Black

Luego de leer esta nota te darás cuenta (o recordarás muy bien) que Orange Is the New Black JAMÁS podrá ser juzgada como una serie ultra feliz, mega comedia… Es más: podrá ser catalogada como una de las más oscuras de la historia del gigante del streaming, Netflix.

Los internos de Litchfield han pasado por varias pruebas a lo largo de las temporadas, y realmente fueron momentos muy extremos.

En este artículo te dejamos el ranking definitivo de los momentos más intensos en lo que va de la serie. Porque no todo es la cara angelical (y ya aburrida) de Piper…