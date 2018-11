El ranking definitivo de los peores personajes de la serie emblema de HBO – Game of Thrones

Amados u odiados, Game of Thrones ha presentado un extenso reparto de magníficos personajes. La fantasía épica de HBO no sería nada sin figuras encantadoras y agradables como Daenerys Targaryen, Arya Stark, Tyrion Lannister, etc. Sin embargo, hay más de unos pocos personajes que no se acercan al escalón superior de lo increíble si sobre guión, participación y actuación hablamos…

Este listado es de aquellos personajes que han tenido poco o ningún impacto en la historia o que, a través de una combinación de mala redacción, escaso desempeño o actuaciones decepcionantes, destacan. Con ustedes, el ranking definitivo de los peores personajes de la serie emblema de HBO, de menor a mayor decepción.