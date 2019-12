El ranking definitivo de TODAS las películas de la saga

Mañana es 19 de Diciembre y vuelve ELLA, la saga de ciencia ficción más famosa de la historia del cine. Sí: Star Wars estará nuevamente entre nosotros con su última entrega que cerrará un ciclo. Sí, hablamos del estreno MUNDIAL de The Rise of Skywalker.

Star Wars siempre ha estado cambiando: primero una trilogía que traza el viaje del héroe de Luke Skywalker, luego una segunda trilogía que elaboró la tragedia de Darth Vader y ahora algo considerablemente más elaborado que trasciende a una sola persona, va por todo un linaje de sangre. Esa evolución cambia no solo el panorama general de la saga, sino que profundiza el significado de cada entrada: Rogue One adquiere una nueva luz después de The Force Awakens, y Return of the Jedi nunca será lo mismo después de The Last Jedi.

A pesar de todo, vale la pena recordar lo que es Star Wars en su núcleo: una GRAN serie de películas. Y así, a medida de lo que se llama Saga Skywalker se acerca a su fin, vamos a mirar hacia atrás, y clasificar las 11 películas de Star Wars, de peor a mejor.

11 . Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

Insalvable. ¿Saben por qué? Por la ansiedad y la emoción. TODO EL MUNDO esperó esta película y nos dieron esto, porque es indescriptible lo que sucedió en todo aspecto con Star Wars Episode I: The Phantom Menace. Desde un guión malo, actuaciones peores aún (ay, ese pequeño Anakin… Dios santo…), efectos horribles y un villano que merecía mucho más que lo poco que lo vimos (es más, hasta sería hermoso que siga entre nosotros, ¿o no?), Star Wars Episode I: The Phantom Menace es una vergüenza para la historia de la saga más importante de ciencia ficción de todos los tiempos. Olvidable.

10 . Star Wars Episode II: Attack Of The Clones (2002)

Un poco mejor que Episodio I, Star Wars Episode II: Attack Of The Clones es otra falta de respeto a la saga de Star Wars en live action. Es un poco mejor que Star Wars Episode I: The Phantom Menace por pocos pero convincentes aspectos: Ewan McGregor mejora muchísimo ahora que es la estrella principal, todo el dilema de Jango Fett, los momentos más oscuros de Anakin están bien manejados y la batalla final es la más grande de la serie de películas, aunque sea muy triste en lo visual. Olvidable también.

9 . Star Wars: The Clone Wars (2008)

Está en este puesto porque tuvo mala suerte de entrada ya que no fue pensada para cine. : Star Wars: The Clone Wars solo pasó de ser un programa de televisión a un evento cinematográfico cuando George Lucas estaba tan impresionado con lo que el equipo de Dave Filloni estaba produciendo que quería darle una audiencia más grande. Más allá de esa mala pata, digamos, The Clone Wars no es una buena película. Su historia es una mezcla de cebo para fanáticos, y nada más. Sí sí sí, fanservice a más no poder. Una verdadera lástima ya que la animación y las voces son geniales.

8 . Solo: A Star Wars Story (2018)

Solo: A Star Wars Story o Una Historia Útil que Explora a Han ( ), haciéndolo más comprensible sin deshacer esa arrogancia pícara que hizo que el trabajo de Harrison Ford fuera tan convincente. No quería decirlo, pero es el momento: se nota la mano de Disney aquí. La mano mala, claro.

7 . Star Wars: The Force Awakens (2015)

Star Wars: The Force Awakens salió bien parada, pero no tanto. Ok, fue una digna vuelta de la saga en live action a la pantalla grande, sí, pero quedó más para los fans que para el público general. ¿Por qué? J.J. Abrams probablemente haya hecho algo muy simple, una copia demasiado obvia para no perder la esencia. Su falta de arrojo fue lo que hizo de esta película una más, y punto. El objetivo principal era recrear la sensación de Star Wars original a través de la narrativa, con una nueva intriga, pero bastante pobre en desarrollo y lógica, sobre todo en la entrada de los viejos amigos / enemigos. Sin embargo, la cinta logra crear buenos nuevos personajes: Rey, Finn, Kylo Ren, BB-8 y, en menor medida, Poe, se desarrollan de inmediato y se lanzan a una aventura vieja que se siente nueva.

6 . Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Rogue One: A Star Wars Story es el espíritu del Universo Expandido de Star Wars transferido a una película. Explora una historia clave, poblada con una variedad de rostros familiares e imagina grandes batallas imaginarias que explotar las ideas establecidas en las películas principales. Es realmente genial.

5 . Star Wars: The Last Jedi (2017)

Criticada por muchos, Star Wars: The Last Jedi es una GRAN película de la saga. No la mejor, claro, pero sí muy digna. El Episodio VIII intenta explorar ramificaciones que generó George Lucas y da un paso más allá, mostrando las fallas en el héroe destinado. Original. Star Wars: The Last Jedi es lo inesperado en sí mismo: la muerte de Snoke y la depresión de Luke en particular, todo está al servicio del regreso de lo que Star Wars era.

4 . Return Of The Jedi (1983)

Return of the Jedi es una película de ciencia ficción casi excelente y, aunque las historias detrás de escena y Ewoks se pueden usar como ejemplos de podredumbre temprana, eso no se debe usar como un golpe bajo. La secuencia de Jabba es una apertura adecuada que ofrece a la vez lo que quieres: Luke y Leia rescatan a Han, mostrándonos al villano babosa en su plenitud. Boba Fett muere y termina siendo un gran gancho. ¿Y el final? Delicioso, inyectando aún más complicaciones en Luke Skywalker, Darth Vader y La Fuerza, mientras que la batalla espacial por encima de Endor está en lo suyo. Return of the Jedi fue el disparador de las precuelas, y hay que aplaudir.

3 . Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith (2005)

La polémica empieza aquí, señoras y señores. Sí: Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith es una GRAN película… O por lo menos sus últimos 20 minutos. La construcción de Darth Vader es ÉPICA y realmente le da una razón de ser a la maldad del personaje más oscuro de la saga. Muchos fans no estarán de acuerdo que ocupe este lugar, pero nosotros estamos convencidos que el valor de la película es alto: los actores dieron todo, los efectos estuvieron mucho mejor que en las entregas anteriores y la historia cierra.

2 . The Empire Strikes Back (1980)

Porque The Empire Strikes Back demostró que no todas las segundas partes son malas… Hasta se puede decir que son mejores que las primeras entregas (ejem ejem, Terminator…). Muchas secuelas modernas se proclaman a sí mismas como The Empire Strikes Back de cualquier franquicia. Es oscura al 1000%, una verdadera tragedia galáctica con paisajes expansivos que se yuxtaponen con otros estrechos, cerrados. TIENE TODO. Ligereza y romance de repente descienden al terror y la angustia.

1 . Star Wars (1977)

¿Por qué? Porque es Star Wars, nada de Episodio IV: ES ELLA, la que dio el puntapié, la que se proclamó como el inicio de una saga maravillosa, con todos sus contratiempos y todo. Ya lo sabemos, The Empire Strikes Back es la mejor película, y podría decirse que es la más madura, pero lo que Star Wars tiene es un descubrimiento revelador: desde Luke mirando la puesta de sol gemela hasta sus risas en la ceremonia de entrega de medallas, los pequeños momentos son los mejores de TODA la saga. Gracias George.