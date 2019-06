El ranking definitivo de todas las películas de los X-Men

12 . Dark Phoenix (2019)

11 . Origins: Wolverine (2009)

10 . Apocalypse (2016)

Al menos no fue solo otra película sobre el choque entre Xavier y Magneto. Obviamente, eso también estuvo, pero tenía algo más en lo que centrarse. No obstante, el look de Apocalipsis es bastante ridículo. Para colmo, lo hicieron ver como el mutante más poderoso de todos y no logró nada en absoluto. Tuvo un par de buenas escenas mostrando sus poderes, pero en cuanto se enfrentó a los X-Men, todo fue bastante fácil.