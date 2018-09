El ranking definitivo de TODAS las temporada de la serie hasta el momento – Orange is the New Black

Pasó la sexta temporada de Orange Is The New Black y por supuesto nosotros la vimos a la velocidad que el agua pasa entre los dedos: tener que esperar un año entre temporada y temporada nos hace que cuando llegan episodios nuevos los DEVOREMOS.

La sexta temporada nos abrió una nueva puerta al ver cómo Piper fue liberada, y eso no es lo único, porque sabemos que la actriz que la interpreta, Taylor Schilling, anunció que la séptima sería su última. Así que parece que nos tenemos que ir despidiendo de a poco de Litchfield…

Mientras esperamos por la séptima temporada nos propusimos ver nuevamente la serie y decidimos hacer un ranking de TODAS las temporadas. Así que checa la lista y cuéntanos si coincides con este conteo, y si no, dinos cuál es tu orden de temporadas favoritas de Orange Is The New Black.

PD: Si aún no terminaste de ver toda la serie, te avisamos: vas a encontrarte varios spoilers por aquí.

:O