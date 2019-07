El ranking definitivo de TODOS los personajes principales de acuerdo a la tercera temporada – Stranger Things

Ya pasó una semana del estreno de la tercera temporada de Stranger Things… y fue ¡la mejor temporada de todas! La serie evolucionó y con ella también sus personajes, los cuales se adaptan a esta nueva etapa que pretenden contarnos los hermanos Duffer, creadores de esta producción. Esto llevó a replantearnos el nivel de importancia de cada uno en esta nueva entrega, y hemos armado un nuevo ranking de los personajes principales de Stranger Things –lo siento Smirnoff y Murray Bauman–, actualizando los puestos que habíamos otorgado a cada uno hace unas semanas atrás. Así quedó nuestra lista, ¿estás de acuerdo?

15 . Jonathan Byers (Charlie Heaton)

El último lugar es para Jonathan y si no me creen, piensen en algún momento memorable de él durante la temporada… ¡seguro que no lo encontraron! Tratando de explicar su poca participación, quiero suponer que los problema de Charlie Heaton con la justicia en EE.UU. afectaron su desarrollo. Es posible que los Duffer decidieran no darle relevancia a su personaje en caso de tener que eliminarlo a último momento, por lo cual si desaparecía de la historia no causaría ningún conflicto extra.

14 . Lucas Sinclair

Una vez más, Lucas es el personaje más desperdiciado de la pandilla original. Mientras que sus 3 amigos restantes juegan un rol clave de acuerdo a sus habilidades, él no da mucho en esta temporada: funciona únicamente para hacer promoción de Coca-Cola… y como el amigo que parece saber todo sobre relaciones amorosas, pero que en realidad sólo tiene 14 años y nada de experiencia en ello. ¡Todos tuvimos uno o fuimos ese uno!

13 . Mike Wheeler

Hablando de amigos y problemas de amor, por supuesto que el siguiente en el ranking es Mike. Su sufrimiento por Eleven solo demuestra que a esa edad todos somos patéticos para el amor, pero claro que nos dio risa todo ello. A diferencia de las otras temporadas donde él era el líder de la investigación, su preocupación por ser un adolescente normal le quita peso en la historia.

12 . Will Byers

Por fin no todo giró en torno al pequeño Will tal como lo habían prometido, pero sin duda lo dejó casi fuera del juego. Los Duffer comenzaron a explorar los daños que sufrió este chico al perder la última parte de su niñez por lo cual aún siente conflicto con el crecer y el tema de las chicas, todo bien ahí. Desafortunadamente la historia no dio más espacio para explorar eso y deja de lado una de las líneas más interesantes de la temporada.

11 . Karen Wheeler

Fue una breve participación de la Sra. Wheeler pero contundente en dos momentos. En el primero de ellos se muestra que es ella la que siente interés por un chico menor que ella, situación que da un giro al cliché donde siempre es el hombre queriendo con una menor. Y el segundo es una plática que tiene con Nancy, su hija, a quien le aconseja seguir luchando para alcanzar sus metas, pese a lo que digan los demás; básicamente, que crea en ella misma. ¡Poderoso!

10 . Joyce Byers

Dejamos de lado a la loca de las luces y a la de los dibujos para centrarnos en su locura por los imanes. A través de su espíritu guerrero lucha por el bien, no solo de sus hijos, sino de todo Hawkins y se lanza a la aventura sin miedo a nada.

9 . Max Mayfield

Como ya lo dijimos, esta vez la producción de Stranger Things le dio más peso a los personajes femeninos y uno de ellos es el de Max. Su adición al grupo es más orgánica ahora que ha hecho amistad con Eleven, pues la ayuda no solo con temas amorosos: también la cuida y la cura cuando su amiga está herida.

8 . Billy Hargrove

Del último puesto a la mitad de la tabla, así es el caso de Billy. La rabia del chico bully que vimos en la segunda temporada fue bien usada a favor del gran villano de la historia. Nos mostraron su vulnerabilidad, misma que lo llevó hasta el sacrificio. Por cierto, creímos que erróneamente que él no iba a morir, pero la teoría de las B vuelve a cumplirse.

7 . Steve Harrington

El arco de Steve es uno de los más grandes de la serie. En la primera entrega es el patán de la historia; en la segunda vemos sus temores, sus miedo y lo humano que es; y en esta tercera entrega lo exploran aún más al convertirse en el tipo que dejó de ser el imán de las chicas, el que ha perdido todo aquello que lo caracterizaba, hasta su encanto a través de su peinado. Perfecto.

6 . Erica Sinclair

La temporada arranca con una bandera de la Unión Soviética y tintes de la Guerra Fría, y era obvio que en algún momento se iba a hablar sistemas sociales como el comunismo y el capitalismo, pero jamás pensamos que una niña de 12 años iba a ser el elemento clave para ese cuestionamiento. La rudeza que caracteriza a la pequeña ayuda a darle orden a situaciones complejas.

5 . Nancy Wheeler

Aunque existen momentos muy caricaturizados en este intento de convertirse en una periodista, el trasfondo de lo que sucede con Nancy y el ser una persona casi invencible es devastador; ideas retrógrada que eran conductas “normales” en el pasado. Esta vez la joven decide no seguir más como la princesa en peligro: toma las riendas y enfrenta las situaciones extrañas que se están presentando nuevamente en el pueblo. A ella la vemos como una guerrera.

4 . Robin

Es el primer personaje LGBTQ+ en la serie y afortunadamente su inclusión no se siente forzada ni parte de una agenda. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a Robin le dieron más peso en su rol dentro del grupo en el que la pusieron que en su orientación sexual. Y no solo eso, es VITAL: descubre la clave de los rusos, es una aventurera nata y, por supuesto, una amiga fiel. ¡LA AMAMOS!

3 . Dustin Henderson

Dustin es el balance entre ser un niño y convertirse en adolescente: aún sueña con aventuras, invasiones, conspiraciones y todas esas cosas que existen de acuerdo a la cultura de los ’80s, pero a la vez ya está interesado en las chicas. Es esta personalidad lo que lo hace ser parte de la pandilla. ¡Ah! Su bromance con Steve que nos sigue encantando. ¡Queremos spinoff!

2 . Eleven

Se acabaron los gestos, se acabó ser ultrapoderosa: Eleven está encontrando su lugar en el mundo como una humana más. Ahora es una persona que tiene la capacidad de amar pero de sufrir al mismo tiempo y que, sobre todo, no es invencible. Eleven tendrá que enfrentarse al mundo de una manera diferente ahora que no cuenta con su poder de telequinesis ni con su padre…

1 . Jim Hopper

Debo admitir que al principio de la temporada me estaba costando mucho trabajo conectarme con Hopper; creí que la historia del padre que sufre por el crecimiento de su hija ya la habíamos visto en la segunda temporada en la figura de Joyce. Pero su final me dejó en claro el porqué le estaba pasando todo lo ya mostrado. Cierra perfecto con su muerte –aunque recordemos que si no vemos el cuerpo… ¿en realidad murió?– y con la carta que le escribe a Eleven para demostrarle lo que siente por ella. El mejor, sin dudas.