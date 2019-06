El ranking definitivo del Universo Cinematográfico de El Conjuro

Fue en ya aquel lejano 2013 cuando vimos a los famosos Ed y Lorraine Warren por primera vez en la pantalla grande bajo la dirección de James Wan . Los cazadores de lo sobrenatural más famosos de la historia tuvieron su propia película y gracias al enorme éxito obtenido, hoy en día tenemos 7 películas más ya contando la más reciente Annabelle Comes Home .

7 . The Nun (2018)

En el papel suena bastante bien una película en solitario de uno de los demonios más poderosos a los que enfrentaron los Warren . Con una primicia que también llama la atención, o sea, “el demonio Valaka en el cuerpo de una monja, en una iglesia abandonada y como protagonistas Taissa Famirga (hermana menor de Vera Famirga , Lorraine Warren en las películas de The Conjuring ) y Demian Bichir “… ¿Qué podría salir mal? Pues todo: ninguna aportación interesante al género y actuaciones que no se la creían ni ellos mismos.

6 . Annabelle (2014)

El primer spin-off de este Universo llegaba bajo una tremenda expectativa. Después del éxito obtenido por The Conjuring todos los fans esperaban algo de la misma calidad. Fue una decepción enorme ver esta película pues más allá que no aporta mucho, el guión, las actuaciones, el desarrollo de la historia e incluso los sustos son tan malos que la película terminó convirtiéndose en una comedia involuntaria.

5 . The Curse of La Llorona (2019)

Aportando lo mismo de siempre, T he Curse of La Llorona logró alcanzar cierto éxito en México y recaudó en taquilla un poco más de lo que se esperaba.

Una película que pasó sin pena ni gloria. Si bien al principio no estaba claro que pertenecería a este Universo , fue el mismo James Wan quién lo confirmó.

4 . Annabelle: Creation (2017)

Luego de una antecesora de muy bajo nivel era casi imposible caer tan bajo para Annabelle . En esta segunda parte vemos una mejora increíble en cuanto a historia, a sustos y a efectos. Aquí vemos, muy bien contado, el origen de la muñeca, algo que tenía a los fans un poco disgustados pues en su primera entrega no se habló en profundidad sobre cómo surgió una de las favoritas de este Universo .

3 . Annabelle Comes Home (2019)

Si bien no logra alcanzar a las dos entregas de The Conjuring , afianza este universo y alista el camino para la tercera entrega de la trama principal.

Una tercera parte que pone (al fin) en alto el nombre de la muñeca diabólica más famosa del mundo. Siendo la mejor de todas sus antecesoras, Annabelle Comes Home tiene muchos puntos a favor. La presencia de los Warren , la excelente ambientación dentro de la casa (nos permiten ver la colección de artefactos de la pareja) y la actuación de Mackenna Grace : puntos altísimos. La pequeña Warren sí que sorprendió a propios y extraños, ¿no?

2 . The Conjuring 2 (2016)

La tercera entrega cronológicamente de este universo tenía un papel difícil: levantar el bodrio que fue Annabelle, y vaya que lo logró. ¿Quién no recuerda a Ed Warren cantando Can’t help fall in love? Pues eso refleja mucho lo que la película es, un altibajo de emociones que te tiene al filo de la butaca en todo momento.

Aunque algunos sustos son predecibles, en esta entrega Vera Famirga, la queridísima Lorraine Warren, tiene una actuación de primera y le da vida a la saga.