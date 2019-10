El ranking TOTAL de los episodios de esta excelente comedia romántica – Modern Love

Los fanáticos de las historias de amor para este momento ya debieron de haber visto la nueva serie de Amazon Prime Video titulada Modern Love. Esta comedia romántica de antología cuenta 8 historias en las que los personajes deben explorarse a sí mismos reflexionando sobre el amor, las relaciones y la conexión humana. John Carney, creador de películas como Sing Street o Begin Again, plasma su estilo audiovisual llevándonos por historias centradas no solo en el amor de pareja, sino también en el camino para enamorarnos de nosotros mismos y todos nuestros seres queridos.

Aprovechando que recientemente se anunció la esperada renovación para una segunda temporada, acá abajo les dejo la lista de mis episodios favoritos, de peor a mejor. Cabe recalcar que todos me fascinaron y cada historia puede llegar al corazón de todos de manera diferente.

8 . So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right?

La pérdida de un padre es una de las constantes en un sinfín de historias, pero jamás lo había visto plasmado de esta forma. Perder a un padre deja asuntos sin resolver en tu corazón; Maddy necesitaba que le dijeran “Estoy orgulloso de ti”.

7 . Rallying to Keep the Game Alive

Esta historia es tan atrayente por lo real que es: una pareja de casados tratando de mantener un matrimonio que ven cada vez más enterrado. A veces tal vez tú mismo estás manipulando tu propio juego para perder, y ni tú te das cuenta.

6 . At the Hospital, an Interlude of Clarity

Conocer a una persona puede ser algo tan hermoso como aterrador, y más cuando es en la segunda cita. Un mensaje que deja pensando: ¿somos realmente nosotros cuando conocemos a alguien o somos quienes nos gustaría ser?

5 . The Race Grows Sweeter Near Its Final Lap

Siendo este el último capítulo de la serie tendría sentido que “la última vuelta” fuera tan literal. Una desgarradora historia en la que la pérdida es la estelar, sin dejar la esperanzadora visión de Carney al final de túnel.

4 . Take Me as I Am, Whoever I Am

Abordar un tema como la bipolaridad contada a través de este tipo de narrativa podría ser difícil, pero la tremenda actuación de Anne Hathaway y la fórmula de Carney lo logran precioso. El propio título lo dice: “acéptame como soy”. El amor propio es lo que muchas veces dejamos atrás.

3 . When Cupid Is a Prying Journalist

Con Dev Patel como protagonista, aquí vemos la historia de dos amores que sufren por un amor inconcluso. Ambas historias conectarán y podremos ver cómo el cariño triunfa, tal vez de formas inimaginables.

2 . Hers Was a World of One

Abordando la dificultad para adoptar un bebé, vemos la historia de dos opuestos que mágicamente funcionan por el amor y cómo conocen a Karla, una mujer que busca dar en adopción a su niño por su problemática vida.

1 . When the Doorman Is Your Main Man

Esta historia hará llorar a más de uno con el amor paternal que se puede tener por alguien que no es de la familia. El saber que hay alguien ahí que siempre va a cuidar de nosotros lo es todo: sin nada que pedir a cambio, solo estar, cuidar y ser. El mejor mensaje.

Modern Love viene a recordarnos que una buena historia se puede contar en no más de 30 minutos, con una gran introducción, nudo y desenlace. Entre tantas malas noticias, es bueno saber que la cantidad exacta de dulzura y alegría para el corazón la podemos encontrar en una serie.