El reality tendrá su versión inglesa – RuPaul’s Drag Race

Con trece temporadas en su haber, incluyendo tres que son del formato All Stars, este año parece ser el año de RuPaul que después de recibir el Emmy como Mejor Reality de Competición y el de Mejor Conductor sigue cosechando su éxito y la nueva noticia es que la BBC producirá un reality show basado en el formato de RuPaul’s Drag Race.

De acuerdo a Variety, Queen of Great Britain es el nombre de la versión británica, la cual se tiene planeado que estrene en algún punto de 2019 a través de la señal de BBC Three. Aunque esta no es la primera vez que el formato se adapta en otra nación, sí es la primera vez que veremos al mismo RuPaul siendo el presentador de esta emisión.