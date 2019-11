El reboot de HBO Max tendrá más diversidad – Gossip Girl

Ya podemos marcar una gran diferencia entre la serie original de Gossip Girl y su reboot en HBO Max: la diversidad del elenco y de los personajes.

Joshua Safran, productor ejecutivo del reboot, dijo a Vulture que “esta vez, los protagonistas no serán blancos” como lo vimos en la serie de The CW, donde no había ningún personaje principal latino o de la comunidad afroamericana en un papel principal.

En cuanto a la representación de la comunidad LGBTQ+, que igual falló en la producción original, Safran aseguró que “habrá mucho contenido queer” y un “giro” en el núcleo de la serie.

Asimismo, el productor ejecutivo confirmó que la trama volverá a girar alrededor de estudiantes que asisten a la Escuela Constance Billard y que se ambientará en el presente.

Días atrás se reveló que el reboot será narrado, como en la serie original, por la actriz Kristen Bell (The Good Place, Veronica Mars).