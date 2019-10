Es increíble que hayan pasado ya 12 años: Sony Pictures ha intentado de una y de otra forma traer de vuelta la franquicia de He-Man and the Masters of the Universe como live-action, y por una o por otra cosa no ha dado frutos.

El último intento parecía prometedor, pero parece que tras el rotundo fracaso de Men in Black: International están haciéndose más cautos con este tipo de reboots. THR informó que Sony podría otorgar a Netflix la distribución exclusiva para esta película –la cual supuestamente se iba a estrenar en marzo de 2021– pues el CEO de la empresa japonesa prefiere (dicen cercanos al asunto) no arriesgar una enorme cantidad de dinero, como el terrible descalabro financiero de MIB.

Esto tiene sentido, pues las temporadas de la nueva serie animada She-Ra and The Princesses of Power han sido un rotundo éxito en la plataforma y la renovada serie animada de He-Man a cargo de Kevin Smith (Clerks) parece que va por buen camino.