El reboot de Kung Fu encuentra a su protagonista

El piloto del programa anunció la incorporación de Olivia Liang, quien encabezará el elenco.

Lo nuevo de Kun Fu, que ahora tendrá una protagonista femenina, proviene de Christina M. Kim, Martin Gero, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Warner Bros TV, donde Kim, Gero y Berlanti Prods. están bajo acuerdos.

Escrita por Kim e inspirada en la serie original creada por Ed Spielman, en el nuevo Kung Fu una crisis existencial hace que una joven china-estadounidense, Nicky Chen (Liang), abandone la universidad y viaje a un monasterio aislado en China. Pero cuando regresa, encuentra a su ciudad natal invadida por el crimen y la corrupción, así que deber usar sus nuevas habilidades y los valores de Shaolin para proteger a su comunidad, todo mientras busca al asesino que mató a su mentor.

Liang se une al elenco ya integrado por Tzi Ma y Kheng Hua Tan, quienes interpretan a sus padres, así como a Jon Prasida, Shannon Dang y Eddie Liu.

Los créditos anteriores de Liang incluyen Dating After College, Grey’s Anatomy, One Day at a Time y Legacies. Además, es una de las estrellas invitadas en la segunda temporada de Into the Dark de Hulu.