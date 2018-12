El reboot obtiene un nuevo póster protagonizado por Liz y Max – Roswell, New Mexico

El reboot de Roswell (1999–2002) será uno de los grandes regresos de 2019 y The CW acaba de publicar un nuevo póster para ir calmando las ansias de los fans. El arte promocional de Roswell, New México muestra a los viejos personajes de Liz y Max reviviendo su romance adolescente.

Basada en los libros de Roswell High de Melinda Metz, la serie seguirá el retorno de la investigadora biomédica Liz Ortecho (Jeanine Mason) a su pueblo natal tras 10 años de ausencia. Al llegar, Liz vuelve a conectarse con Max Evans (Nathan Parsons), su enamorado adolescente, que ahora es un oficial de policía de Roswell. Su química es instantáneamente eléctrica, pero Liz pronto descubre una verdad impactante: Max es un extraterrestre que ha mantenido ocultas sus habilidades terribles toda su vida.

Roswell, New México está escrita por Carina Adly MacKenzie (The Originals) y cuenta con Julie Plec (The Vampire Diaries ) como directora del episodio piloto.

La serie debutará el martes 15 de enero de 2019.