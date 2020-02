El recorrido actoral de Robert Downey Jr., heredero de talento, fama y problemas

En algún punto de su juventud y después de que sus padres decidieran separarse, Robert se inclina a estudiar actuación para después dedicarse a su profesión de tiempo completo, independizándose a temprana edad para forjar un camino por sí solo y no depender solamente de la fama que su apellido le daba.

El joven talento obtuvo el papel de su vida con Chaplin en 1992 que le otorgó una nominación al Oscar , al Globo de Oro y al BAFTA : los dos primeros se los ganó el actor Al Pacino por su trabajo en Scent of a Woman , y Downey solo se levantó ese año con el premio británico. A partir de ese momento su talento se comenzó a ver en diferentes películas y todos decían, incluso la prensa, que ese Oscar a Mejor Actor le había sido robado.

En 2009 es escogido por el director Guy Ritchie para interpretar al famoso detective londinense Sherlock Holmes junto a Jude Law como Watson. En 2012, debido al éxito rotundo de Iron Man 1 y 2, es llamado por Marvel Studios para la primera película de The Avengers y firma contrato por una tercera entrega de Tony Stark en solitario, pero también por una saga de películas sobre un universo extendido de superhérores.

En 2014 produce y actúa en The Judge, un drama producido por medio de su compañía productora y co estelarizaba con el veterano Robert Duvall, quien fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2015 por su personaje. Así, Robert Downey Jr. no solo se colocaba como uno de los mejores actores de la industria cinematográfica norteamericana, también como productor.