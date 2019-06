Esta producción de Netflix y Vice Media vuelve a centrarse en la figura de Colosio , a tan solo unas semanas de que la plataforma de streaming nos mostró la ficción de Historia de un Crimen: Colosio . Pero esta vez se va más allá: no se trata de solo centrarse en lo sucedido con el líder sonorense, sino del contexto histórico, político y social que se estaba viviendo en México .

Para lograrlo, el realizador Diego Enrique Osorno logró reunir figuras importantes del momento que de una u otra manera estuvieron involucradas en el suceso, tal es el caso de Carlos Salinas de Gortari, ex-Presidente de México, quien en muchas ocasiones ha sido señalado como el autor intelectual de la muerte de su ex compañero de partido y quien no tiene reparo para sentarse frente a la cámara y exponerse al ojo público una vez más.

De Gortari sigue siendo tan aterrador y fundamental. Su sola presencia ya es un logro para la pieza documental. Él sabe el poder que tuvo y mucho del cual mantiene, dejándolo entrever con una sola línea al momento de su presentación: “¿Quieres que te dé un resumen de mi CV?”. Desde su llegada a la Silla Presidencial en 1988, en medio de unas elecciones amañadas, se dio el primer paso para gestar todos los conflictos que se desatarían hacia el final de su periodo como Presidente: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes surgieron como una respuesta al recién firmado Tratado de Libre Comercio (TLC), el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y la crisis económica que se desató en Diciembre de 1994.

Y aunque ese año de 1994 solo fue el primer golpe de la primera caída que se avecinaba para el PRI, el documental deja claro que al mismo tiempo, lo sucedido con Colosio fue una nueva luz que le llegó al partido líder: la figura de su ex candidato fue usada para revitalizar su ya desgastada imagen ante una nación que estaba despertando de una terrible realidad.

En sus palabras, Gortari no teme confesar que la sucesión presidencial se determinaba desde Los Pinos, uno de esos “pequeños” hechos que llevaron a México a convertirse en una dictadura perfecta (tal como el escritor Mario Vargas Llosa lo definió alguna vez), dejando claro algo que el pueblo mexicano sabía desde hace mucho, pero que nunca se ha confirmado de manera oficial y, por supuesto, nunca sucederá.