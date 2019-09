El reparto de la cómica cinta nos cuenta sus retos en el doblaje

En el radio como locutor mucho del mensaje tiene que ver con la imaginación, el entender que en ese lenguaje lo más importante es ayudar a desarrollar imágenes. Busco provocar en los radioescuchas una conexión aunque no estemos imaginando lo mismo. En el caso de Chuck, está tan bien hecha la película, el guión y los personajes, que no quería que la voz se quedara atrás. Quiero que la gente diga que vivió una gran experiencia en la pantalla grande y quiero que mi voz agregue un ingrediente extra que no había si yo no existiera en el personaje.

— Faisy