El resumen de la cuarta temporada, episodio por episodio – Breaking Bad

Aunque Breaking Bad ya había demostrado su potencial en temporadas anteriores, no fue hasta esta cuarta que todo mundo comenzó a quedar enganchado a la serie por el peligro que significaba Gus a la vida de Walt y Jesse. Dándonos la presencia de uno de los villanos más icónicos de la televisión y la continúa transformación de otro. Es así que llegamos a repasar la poderosa cuarta temporada de esta icónica serie, episodio tras episodio. Si quieres leer el resumen de la tercera temporada da click aquí.

01 . Box Cutter

Después de que Jesse asesinara a Gale, Victor llega de inmediato al lugar donde encuentra al joven Pinkman refugiado en su auto y lo obliga a conducir al laboratorio donde se encuentra Walt siendo vigilado por Mike. Ellos están a la espera de lo que Gus haga con ellos, pero ellos saben que si mata a Walt se queda sin un químico para seguir cocinando y si mata a Jesse también se queda sin Walt porque no seguirá trabajando más. En esa espera, Victor decide comenzar a cocinar él solo con la receta que conoce. Por otro lado, Marie lleva nuevas cuentas por pagar a Skyler y al ver el coche de Walt piensa que ya se reconciliaron. Skyler no comenta nada, pero al irse su hermana decide mover el auto para no levantar sospechas con su hijo, pero le preocupa qué pudo haberle pasado a su esposo.

En el laboratorio, Gus llega y es advertido por Walt y Jesse que solo los tiene a ellos para seguir cocinando. Mientras él se pasea por todo el lugar al mismo tiempo que observa a Victor trabajar, quien es cuestionado por Walt sobre su falta de conocimiento de química y que no podría resolver un problema extra. Sin decir una palabra, Gus toma una decisión y decide cortar el cuello de Victor en señal de que no tolerará un nuevo error de ellos. Fuera del lugar, Walt sabe que la única forma de lograr librarse de Gus es matarlo, antes que él haga lo mismo con ellos. Walter se reencuentra con Skyler. Mientras que la policía encuentra el cuaderno de notas en el departamento de Gale.

02 . Thirty-Eight Snub

Walter decide poner en marcha y consigue una pistola sin número de registro. De regreso al laboratorio las cosas han cambiado: Tyrus sustituye a Victor, la metanfetamina se pesará dos veces y no volverán a ver a Gus, esto último le quita una oportunidad a Walt para llevar a cabo su plan. Skyler insiste llevar a cabo la compra del negocio de lavado de autos y decide investigar por su cuenta, aunque su marido no está muy de acuerdo. Ella observa qué sucede en el lugar y se acerca a hacer una oferta formal, pero el dueño quiere venderlo en una cantidad millonaria si se trata de Walter debido a lo grosero que fue cuando renunció.

Jesse intenta salirse de la realidad armando una fiesta en su casa y mantenerla el mayor tiempo posible. En medio de la celebración improvisada, aparece Andrea para cuestionarle sobre el dinero que recibió la noche que murió su hermano, Pinkman responde que es para que reinicie su vida en un lugar mejor. Después de haber intentado acercarse a la casa de Gus y de ser advertido por Mike, Walter se reencuentra con él en el bar quien le deja claro no traicionará al jefe y que ellos no son aliados de ninguna forma.

03 . Open House

Skyler insiste en hacer la compra del lavado de coches aunque Walter parece no estar de acuerdo y Saul insiste en el salón de uñas. Pero después de contar lo ocurrido con Bogdan, Walter se pone del lado de su esposa. Ellos saben que no será fácil, pero lo conseguirán. Después de tiempo Skyler encuentra la forma de chantajear al dueño que al final decide vender a un precio menor de lo ofrecido. Walter ahora sabe que está siendo vigilado a través de videocámaras en el laboratorio, hecho que le molesta y se lo deja saber a Gus, mientras que a Jesse parece no importarle, pues no se ha recuperado del todo.

Los constantes rechazos de Hank a Marie la han dañado a ella, quien vuelve a la cleptomanía y decide ir a varios ‘open house’ donde roba algunos objetos de las propiedades en venta hasta que es sorprendida y llevada la policía. Tim Roberts, amigo de su esposo, se encarga de la situación, y aprovecha este hecho para acercarse a Hank y pedirle ayuda para resolver algunas pistas que dejó Gale en su departamento.

04 . Bullet Points

Walter y Skyler deciden contarle a su familia que ellos comprarán un negocio de lavado de autos con el dinero que, supuestamente, él ganó por su ludopatía. Hank le muestra a Walter las pruebas de su nueva investigación sobre el hombre que podría haber sido Heisenberg, esto preocupa a Walter quien pregunta por alguna otra pista, buscando que no se relacionara con Jesse. Corre a buscarlo para saber qué pasó esa noche, pero Jesse sigue dañado y no recuerda los detalles, además de que no quiere hablar. Su fiesta eterna para olvidar lo que sucedió es lo único que le importa. Todo se sale de control y es robado, cuestión que no le importa. Mike se hace cargo de la situación, pero él no logra impresionarse con nada.

Tras mucho esperar a Jesse, Walter sale del laboratorio para buscarlo y no lo encuentra en su casa, sabe qué le ha pasado algo. De regreso a su lugar de trabajo, a través de una cámara cuestiona a Gus que hicieron con él. Mike y Jesse viajan juntos hacia el medio del desierto.

05 . Shotgun

Walter está alterado por lo que le pueda pasar a Jesse y trata de buscarlo, pero una llamada de Mike lo tranquiliza y vuelve al trabajo donde se enfrenta a la dura situación de maniobrar todo solo, hecho que enoja más y reclama el regreso de su compañero. Jesse y Mike están recogiendo paquetes de dinero para Gus, aunque el joven Pinkman no entiende de qué se trata y cree que es una forma de distraerlo para matarlo. Pero Mike niega eso. En una de las diversas paradas, Jesse logra evitar un robo hacia Mike, demostrando su capacidad heroica, hecho que sin saberlo lo estaba poniendo a prueba ante Gus.

Walter regresa a casa, para sorpresa de su hijo. En casa de los Schrader, Hank le responde a Walt Jr. sobre su alejamiento del caso de Gale, aunque admite su admiración por él. Walter no soporta que su crédito se lo estén dando más y le siembra una duda a Hank si en realidad Gale es o no el verdadero Heisenberg.

06 . Cornered

Después de lo revelado en casa de Hank, Skyler se preocupa por la seguridad de Walt y él le aclara que el peligro real es él. Ella queda asustada y decide huir de su casa junto a su hija Holly, aunque al final ella no está completamente decidida a empezar de cero y se dispone a volver. Mientras ella está desaparecida, él toma posesión del lavado de autos y compra un llamativo auto a su hijo. Jesse se ha vuelto un hombre de confianza para Mike, pero Walter sabe que esto es sólo para separarlos y debilitarlos, un plan de Gus. Pero Jesse siente confianza probando que puede ser algo más. Así que continúa en las diligencias que los mandan, hasta cruzarse con un mensaje del cartel que pide una reunión.

Walt sigue retando a Gus, que no da la cara, pero responde a cada golpe lanzado. Al final del episodio vemos el regreso de Skyler y Walt le pide perdón. Ella le ordena regresar el auto para mantener la fachada planeada, ya que es la única que protege a su familia del hombre que dice proteger a su familia.

07 . Problem Dog

La locura de Walt está desatada, sabe que Gus puede matarlo y esto lo lleva a incendiar el nuevo coche debido a que no pudo recuperar todo el dinero que le costó. Él tiene que seguir trabajando, mientras a la par Skyler comienza a lavar dinero en su nuevo negocio. Walt se reúne con Jesse para insinuarle que asesine a Gus, pero el joven Pinkman sabe cuando ese momento llegue lo hará. Días después Walter regresa para darle una pequeña cantidad de ricina para acabar con Gus, mismo que sostiene una reunión con el Cartel para poder seguir trabajando.

Mientras Jesse intenta ser lo más sincero sobre lo hecho con Gale, a través de una analogía con perros. Este termina fuera de la terapia por su exceso de sinceridad. Por su parte, en las oficinas de la DEA, Hank comenta el porqué cree que Gale solo era un cocinero de Heisenberg y que Gus Fring, dueño de Los Pollos Hermanos, está involucrado.

08 . Hermanos

Walter vuelve al hospital donde recibe la noticia que su cáncer está en remisión, ahí conoce a alguien que sufre por tener cáncer y Walt le cuenta su experiencia de cómo eso lo llevó a tener control de su vida, aunque no cuenta que trabaja para Gus Fring. Mismo que es interrogado en las oficinas de la DEA sobre su trabajo y su origen con el fin de descubrir si se trata un traficante encubierto, pero sus respuestas parecen confirmar su inocencia. Hank sigue dudando y pide ayuda de Walt para colocar un rastreador satelital y conocer qué hace Gus. Walt sabe que lo están vigilando y para distraer entra al restaurante donde Gus le dice que lo coloque en su auto como le habían indicado. Este hecho preocupa a Walt, quien de vuelta dentro del laboratorio advierte que su concuño no tiene nada.

Walt decide presionar a Jesse para que acabe con Gus, pero él le dice que hasta lo hará la próxima vez que se reúna con él. Ahí mismo Walt descubre que existe una reunión de la cual Jesse no le dijo nada y que la confianza se ha perdido entre ellos.

09 . Bug

Walt sigue ayudando a Hank, de vuelta en Los Pollos Hermanos recoge el GPS, mismo que no revela ninguna información importante. Días después es llamado nuevamente para investigar La Granja, pero él le dice estar enfermo, pretexto que usa para avisar a Mike de lo que sucede. Pero no solo la DEA está tras ellos, también el Cartel insiste en una respuesta para llevar el negocio en paz. Skyler tiene que ayuda a Ted Beneke con el informe de impuestos porque de lo contrario ella también podría ser investigada donde descubrirían todo. Así que decide actuar el papel de la “rubia tonta” para lograr salir librada y a la vez ayuda a su exjefe.

Jesse se reúne a cenar con Gus quién le propone ir a México para enseñar la receta de la metanfetamina al Cartel. Al día siguiente, Walt retira un GPS del auto de Jesse, mismo que le avisa de algo importante. En casa de Pinkman, él le revela lo que quiere hacer Gus y Walt le reclama de no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad.

10 . Salud

Jesse, Mike y Gus viajan a México para reunirse con Don Eladio, el jefe del Cartel de Juárez. Antes de verlo a él, Jesse demuestra lo que puede hacer en el laboratorio y su gran labor parece darle un nuevo trabajo, aunque él quiere regresar a Albuquerque. En el cumpleaños de Walt Jr., su padre no aparece y tiene que ir a buscarlo a su otra casa donde lo encuentra golpeado y dice que fue por un problema de juego. Él lo ayuda, mientras él agradece a su hijo “Jesse”. A la mañana siguiente se disculpa por todo. Skyler intenta ayudar a Ted con el problema de los impuestos, pero entregarle dinero a través de una mentira llevan a que él decida usar eso en comprarse un nuevo auto.

La relación de Gus y Don Eladio parece haberse reanudado en buenos términos, para celebrar deciden brindar. Pero la botella estaba envenenada, y aunque Gus vomita, no es suficiente para que no le haga daño. Esta masacre ayuda para que Gus se alce como el único líder la venta de metanfetamina.

11 . Crawl Space

Después de haber ayudado a salvar la vida de Gus, Jesse se gana un puesto de confianza dentro de la organización y él será el encargado de cocinar, mientras Walter será relevado, pero él pide solo despedirlo y no matarlo. Sin exteriorizarlo, Gus acepta y decide liberarlo advirtiéndole que eso podría cambiar. Walter saber que Gus matará a su familia y que Hank es el primer blanco debido a su insistencia de encontrar todos los puntos relacionados con Los Pollos Hermanos, la granja, la lavandería y demás. Para eso pide ayuda de Saul para ayudarlo a desaparecer y darle nuevas identidades a su familia, aunque el costo en dinero sea alto.

Walter va a casa por el dinero y preparar a su familia, pero se encuentra con que ya no está. Skyler le confiesa qué tuvo que entregarle a Ted una gran parte para salvar a la familia, aunque ella no sabe que Ted sufrió un accidente. Walt tiene un ataque de risa al ver que todo está perdido.

12 . End Times

La DEA llega a casa de los White para llevarlos a casa de Hank y Marie por seguridad, pero Walter no va dejándole claro a Skyler que él es el blanco, aunque los demás no lo sepan. Por su parte Gomez entra al laboratorio para revisar, pero no encuentra nada, algo que tranquiliza a Skyler. Jesse tiene que enfrentar una dura situación con Brock, el hijo de Andrea, que ha sido hospitalizado por una posible gripe que más tarde descubre que fue envenenado con la misma ricina que acabaría con Gus. Aunque culpa a Walter, él lo niega y dice que pudo ser Gus para causar ese conflicto entre ellos, y así Jesse terminaría matando a Walt.

Walt crea una bomba casera para acabar con Gus, mismo que va al hospital para convencer a Jesse a volver al trabajo. Pero que después de la gravedad del asunto deja que Jesse se quede por más tiempo. Walter intenta detonar la bomba, pero la falta de oportunidad arruina su plan.

13 . Face Off

Después del intento fallido de matar a Gus, Walter descubre que el Tío Salamanca podría ser clave. Así que decide acercarse a él y pedir su ayuda para su plan. Mientras a la par Jesse es interrogado por su idea de que Brock fue envenenado y explicar la razón de su dicho. El Tío Salamanca parece no haber aceptado el trato y se reúne con la DEA, a quienes les hace pasar un momento de incomodidad, solo para burlarse de ellos. De regreso a Casa Tranquila, residencia donde vive, es visitado por Gus para cuestionarlo, pero el Tío enloquece al tocar su campanita y hace explotar la bomba casera de Walt, logrando el objetivo de acabar con Gus.

Después de haber sido liberado de prisión al no encontrar sospechas y ser llevado al laboratorio a cocinar, Walt aparece para rescatar a Jesse y decirle que Gus está muerto, no sin antes dejar todo preparado para que explote todo y no tengan ninguna prueba contra ellos. Mientras sucede el incendio, Skyler y los demás lo ven por la TV. Walt se comunica con ello y le confirma que ha ganado.