El resumen de la primera temporada, episodio por episodio – Breaking Bad

¿Quién iba a pensar que en 2008 un maestro de química llamado Walter White, interpretado por Bryan Cranston, actor que hasta entonces solo lo conocíamos como Hal de Malcolm in the Middle, cautivaría nuestra pupila de televidentes y con esto mismo cambiaría nuestra forma de ver y consumir series? Seguramente pocos lo vislumbraron, prueba de ello es que FX rechazó el proyecto, y seguramente es una de las decisiones de las que más se arrepintió la cadena que le otorgó a AMC uno de los éxitos más grandes de su historia, misma que ya construyó una ruta directa para El Camino, una película dentro del mismo universo que explora qué pasó con Jesse Pinkman. Este proyecto que promete ser absolutamente para los fans de Breaking Bad, nos llevó a repasar de nuevo la serie, de la cual te presentaremos resúmenes de cada una de sus 5 temporadas, episodio por episodio. ¡Comencemos! PD: SPOILERS DELANTE para quien no haya visto la serie.

01 . Pilot

Walter White en el desierto, en el medio de la nada, sin pantalones está a punto de ser capturado… corte a, viajamos al pasado y lo vemos junto a su familia (Skyler y Walt Jr.) celebrar su cumpleaños 50. Él es profesor en Albuquerque, apasionado por la química, con problemas de dinero que a la par tiene que trabajar en un lavadero de coches, lugar donde se pone mal y tiene que ser llevado al hospital donde recibe la noticia de que tiene cáncer de pulmón. Con los días casi contados, Walt comienza a sentir una transformación que lo lleva en búsqueda de nuevas aventuras, una de ellas: vivir una redada antinarcótica junto a Hank, su concuñado agente de la DEA. En ese momento le surge la idea de cocinar metanfetamina y su futuro socio aparece: su exalumno Jesse Pinkman. En medio de una serie de conflictos, semanas después comienzan a trabajar. Las personalidades chocan: uno, un químico dispuesto a aplicar la ciencia lo mejor posible; el otro, pretendiendo imponer su forma de hacer las cosas.

El éxito conseguido los pone en la mira de Krazy-8 y su primo Emilio, quienes intentan extorsionarlos, pero un temeroso Walter consigue ahogarlos en gas fosfano dentro de la caravana que usan para cocinar. Volvemos a la escena del principio y Walt se salva al ver pasar a los bomberos quienes van a apagar un incendio que provocó Emilio con un cigarro. De vuelta en casa, tiene el mejor sexo en años: Skyler nota el cambio de su marido en ese instante.

02 . Cat’s in the Bag…

Tras haber tenido relaciones, Walt se dirige al baño terriblemente afectado. Vemos un flashback de cómo salieron del desierto prometiendo desaparecer los cuerpos de Krazy-8 y Emilio. De regreso al presente, Jesse está desesperado por ayuda y Walt tiene que seguir con su ahora doble vida, así que le advierte no podrá ir hasta la tarde. Skyler se da cuenta de todo e investiga el número del cual se estaba hablando y descubre que no se trata de ningún servicio bancario. Walt alucina que es descubierto mientras está en la escuela. Después de ello logra volver con Jesse y recapturar a Krazy-8, quien estaba vivo y un tanto consciente, por lo cual tendrá que ser eliminado, tarea que cae en su responsabilidad, mientras que Jesse tiene que deshacerse del cuerpo de Emilio disolviéndolo en ácido fluorhídrico.

Skyler ya sabe que algo anda mal con su marido y lo confirma cuando él le dice que está consumiendo marihuana. Ella decide ir a reclamarle a Pinkman y advertirle alejarse de su familia…. Todo eso mientras Jesse intenta llevar a Emilio hasta la tina de un baño en la planta superior de su casa donde decide echarlo y disolverlo en ácido después de no haber conseguido el recipiente que Walt le aconsejaría. Más tarde esto provocaría una reacción que no solo disuelve el cuerpo humano, sino también el material de la tina y el piso debajo de ella, abriendo un boquete en el techo de la planta baja y dejando un batidero de sangre y vísceras en el suelo. En el desierto, vemos a dos niños encontrar la máscara antigas de Walt mientras están jugando.

03 . …And the Bag’s in the River

Mientras limpian el desastre ocasionado, vemos un flashback de un joven Walt descubriendo los elementos químicos presentes en el cuerpo humano, donde se da cuenta que existe un porcentaje muy pequeño que no corresponde a nada y que podría ser algo incuantificable. Después de eso, vemos a Skyler investigando con su hermana Marie sobre marihuana, quien de inmediato piensa en el consumo de la misma por su sobrino Walt Jr. y pone sobre aviso a Hank. Por su parte, Walt se encarga de Emilio, quien le devela que lo conoce gracias a la información que les dio Jesse. Una pelea fallida hace que Jesse escape por un tiempo mientras Walt se debate entre pros y contras de matarlo. En un desafortunado accidente en el sótano que lo tira al suelo junto con un plato y un sándwich, Emilio aprovecha el momento para hacerse de un pedazo del plato roto y usarlo como arma, sin sospecha de Walt.

Vemos a Hank llegar al Cristal Palace junto a su sobrino a quien le enseña los peligros de las drogas a través de un prostituta adicta que anda por ahí y que después vemos tener relaciones con Jesse, mismo que piensa que la policía lo sigue buscando. En casa de Pinkman, intentando Walt evitar su responsabilidad, descubre el plan de Krazy-8 y decide matarlo antes que él se le adelante: lo ahorca. Los rastros parecen haber sido eliminados, pero la DEA en el desierto descubre que hay un nuevo capo en la ciudad…

04 . Cancer Man

Hank y su equipo se alistan para acabar con un nuevo y peligroso criminal. Después lo vemos desayunar con su esposa y la familia de Walter, lugar donde se enteran del cáncer de su cuñado, a quien le ofrecen su apoyo. A la par, vemos a Jesse sufrir un ataque de paranoia relacionada a lo sucedido. Esto lo lleva a refugiarse con sus papás durante un tiempo. Walter y Skyler reciben una opinión poco esperanzadora y bastante costosa de un tratamiento que él no está dispuesto a pagar ya que debería dejar a su familia en la calle. Como caído del cielo, se reencuentra con Jesse, quien le hace ver que su metanfetamina está siendo solicitada por nuevos clientes. Jesse vuelve a casa de sus padres, pero tendrá que alejarse debido a la mala reputación que carga.

En una gasolinería, Walt se encuentra de nuevo con un nefasto tipo, mismo que le robó su lugar en el banco. Decide vengarse y hacer explotar su auto. Él ya es otro. ÉPICO.

05 . Gray Matter

Jesse parece decidido alejarse del negocio, pero un reencuentro con su viejo amigo Badger lo lleva de vuelta. A su vez, Walter y Skyler van a la fiesta de cumpleaños de Elliott Schwartz, quien está casado con Gretchen, unos adinerados amigos que lograron lo que tienen con ayuda de Walt, mismos que ofrecen pagar su tratamiento y él se niega. En la caravana, Jesse vuelve a cocinar, pero tiene problemas con lograr el mismo nivel que Walt pese a seguir los pasos uno por uno. Walt Jr. comienza a tener una actitud rebelde que podría deberse a la situación familiar, misma que envuelve a su padre y su falta de quererse tratarse pese al reclamo de su familia.

Skyler quiere aceptar la ayuda de sus amigos, pero Walter se niega y afirma tener la solución. Frente a la casa de Pinkman, y él recibiendo a su antiguo maestro, es cuestionado de volver al negocio.

06 . Crazy Handful of Nothin’

De regreso al negocio, Walter le advierte a Jesse no quiere tratar con clientes. Después vemos a Walt recibiendo su tratamiento contra el cáncer y tiene que sortear con el hecho de que él lo pagará y no Elliott como Skyler cree, así que tiene que mentirle. En un grupo de apoyo, Skyler le reclama a su marido su ausencia y él le dice que en ocasiones tiene la necesidad de estar solo. A la par vemos a Walt cocinar y sufrir con los efectos secundarios de las quimioterapias; así Jesse descubre la enfermedad de su compañero. Pero el trabajo de estos no es remunerado de la manera correcta al vender con minoristas y deciden ir con Tuco, el tipo que sustituyó a Krazy-8 en la zona. Jesse junto a Skinny Pete van a visitarlo, pero el encuentro es un desastre.

Mientras todo eso sucede, Walt tiene que lidiar con la presencia de Hank, quien tiene pistas que el nuevo capo de la droga ha robado a la escuela para iniciar su negocio. Tras ser advertido, Walt decide poner manos a la obra y enfrentarse a Tuco, pese a la advertencia que él mismo puso: ahí nace el nombre de Heisenberg, su otra personalidad. A través de fulminato de mercurio hace explotar el edificio de Tuco, obligándole a pagar lo justo.

07 . A No-Rough-Stuff-Type Deal

Tras lo sucedido con Tuco, Walt vuelve a tener sexo de calidad con Skyler lo que prueba sus cambios. Walt visita a Jesse para darle su parte del dinero y advertirle que el negocio sigue adelante. Pinkman se preocupa por la falta de elementos para la producción, hecho que los hace quedar mal ante su nuevo socio quien los perdona esta vez pero antes logra un nuevo trato que le da ventaja.

Por su parte, Skyler lidia con un costoso regalo que le dio su hermana Marie en el día del baby shower, enterándose días después que es robado. Jesse trabaja duro para conseguir todo, a excepción de la metilamina, la cual tendrán que robar juntos y comenzar la producción en el sótano de este, mientras su casa es mostrada para la venta. Skyler enfrenta a su hermana, quien lo niega todo. Desconcertada, después pregunta a Walt su opinión y él justifica el comportamiento de su cuñada a través de su velada experiencia. Hacia el final vemos a Jesse y Walt reuniéndose, nuevamente en un deshuesadero de autos, con Tuco, a quien le entregan un producto color azul que deja encantado al maleante, quien antes de despedirse les deja una muestra de su carácter.