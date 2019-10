El resumen de la quinta temporada, episodio por episodio – Breaking Bad

Tras 46 episodios llegamos a la temporada final de Breaking Bad, misma que en su momento nos tuvo al filo del asiento al ver cómo lo construido por Walter White se derrumbaba por su obsesión de poder. Es de esta manera que damos fin al repaso de una de las mejores series de la historia de la televisión contemporánea. Si quieres saber qué pasó en la cuarta temporada da click aquí. Por lo pronto, revisemos episodio por episodio, la quinta temporada de Breaking Bad.

01 . Live Free or Die

Después de lo sucedido con Gus, Skyler y su familia regresan a casa. Ella se siente tranquila de ver a salvo a Walter. Aunque parece que todo se ha resuelto, él recuerda la cámara misma que ya ha sido encontrada por Hank y Gomez. Junto a Jesse y un enfurecido Mike buscan la manera de robar la laptop donde se encuentra toda la información. Debido a que la seguridad en las oficinas de la policía de Albuquerque es inmensa, deciden hacer uso de una gran fuente de magnetismo que les ayuda a destruir la evidencia que deja a los tres fuera del negocio de Gus.

Skyler visita a Ted en el hospital y él asustado promete no revelar nada, pues él ve su accidente como una advertencia por parte de ella. Walt está molesto por lo hecho con su dinero y decide reclamarle a Saul.

02 . Madrigal

La DEA investiga a Madrigal, una compañía socia de Los Pollos Hermanos sobre sus implicaciones en los negocios de Gus. Lydia, uno de los contactos directos, se reúne con Mike para darle una lista de personas que trabajaban con ellos y le sugiere eliminarlos para no levantar sospechas. Él se niega, pese a que la policía lo está investigando por una cuenta bancaria relacionada con su nieta. Mike es vigilado por Chow, un hombre mandado por Lydia para acabar con él, debido a que no quiso hacer su trabajo. Él en venganza, decide tener un encuentro sorpresivo en casa de ella donde la amenaza y le deja en claro el nuevo juego. Le pide le consiga metilamina, reconsiderado así una alianza con Walter y Jesse.

Por su parte, Walt y Jesse buscan un nuevo lugar para cocinar, aunque Saul sugiere se retiren del negocio. Walter sabe que no puede porque está en bancarrota. De regreso a su casa, él le asegura a su esposa que todo va a estar bien.

03 . Hazard Pay

En la oficina de Saul comienza a gestarse el nuevo negocio el cual se dará a través de una empresa de fumigación que les servirá como máscara ante lo público de poder cocinar sin necesidad de esconderse. Mientras Walt y Jesse cocinan, Mike se encargará de la distribución y los empleados. El primer lote sale bien dejando tranquilos a todos. Incluso Walt y Jesse pueden compartir un momento de relación de amistad donde Walt planta una semilla de desconfianza a Jesse sobre su relación con Andrea. Sin saberlo, esta misma semilla está implantada en Skyler hacía su persona.

Con las ganancias obtenidas, los nuevos socios reparten su dinero. Mike les hace saber qué tendrán que pagar las cuentas de los delincuentes arrestados para comprar su silencio, y aunque Walt no quiere termina aceptando. No sin antes cuestionarse los propósitos de hacerlo.

04 . Fifty-One

Walt comienza a decir adiós a su pasado y hola a su presente cambiando de auto, pese a la molestia de su esposa. Ella sigue distante, y aunque todos creen que es por Ted, la realidad es el peligro constante que ha estado viviendo durante el último año desde que su esposo decidió ser un narcotraficante. Lydia parece estar quebrada y está haciendo todo lo posible por salirse del negocio sin que exista un riesgo a su vida. Así que delata a uno de sus hombre que es arrestado y trata de poner un GPS en uno de los barriles de metilamina para lograr que Jesse no se lo lleve. Mike no está contento y propone matarla.

Jesse se opone y pide un voto de confianza a Walt, a quien no le importa el destino de ella. Al salir del laboratorio, Pinkman le entrega un reloj a su socio. Este regalo de cumpleaños es una prueba de que Jesse lo ha perdonado y al mostrárselo a Skyler le dice que algún día ella también lo hará.

05 . Dead Freight

Tras el posible intento de Lydia de sabotear el nuevo negocio, Walt, Jesse y Mike la visitan para comprobar su culpabilidad. Pero una llamada a la DEA comprueba que ella no puso el GPS, información que comprueban a través de un micrófono en la oficina de Hank que puso el mismo Walter. Ella les propone un nuevo robo para conseguir el elemento faltante. Ellos se disponen a trazar un plan para robar un tren que transporta metilamina. Preparan toda la operación y contenedores para realizarlo. De regreso a casa Walt sigue discutiendo con Skyler, quien seguirá siendo su aliada, pero no permitirá dañe a sus hijos.

Al día siguiente corre el plan como lo programado y logran robar 1000L de metilamina, pese a un contratiempo que casi arruina todo. Todd, uno de los ayudantes para este robo, demuestra sus pocos escrúpulos al descubrir a un niño que se dio cuenta de todo, así que decide acabar con su vida ante la sorpresa de los demás.

06 . Buyout

Walter, Jesse y Mike entran en un dilema para saber si es bueno seguir trabajando con Todd. Él logra salvarse, no sin antes recibir una advertencia. El negocio sigue su curso, y aunque este va bien, Mike saber qué es momento de retirarse porque está siendo perseguido por la DEA, y Jesse también quiere salirse del negocio después de lo ocurrido con el niño. Ellos consiguen a quien venderle su parte de la metilamina, pero el comprador quiere toda y quiere la metanfetamina azul fuera de las calles. Aunque Jesse trata de convencer a Walter, este se niega. Así que planea la forma de robarla.

Mike sabe que eso puede suceder y le da una sorpresa a Walter cuando este llega al laboratorio. Lo deja esposado para que no continúe, mientras él se reúne con la policía para librarse de cargos y sospechas de su relación con Gus. De regreso ve qué Walt ha escapado y lo busca para matarlo, pero Jesse interfiere sabiendo que hay un segundo plan.

07 . Say My Name

Walter logra hacer un buen negocio con la metilamina de Mike con Declan, un vendedor de metanfetamina en Phoenix. Aunque este trato parece no incluir a Jesse, quien insiste salirse del negocio muy a pesar de lo dicho por Walt. Walter acepta que Jesse no será su compañero y recluta a Todd para seguir con el negocio. Al mismo tiempo Hank y su equipo está cada vez más cerca de Mike. Walter se entera de ello y pone en sobre aviso a su antiguo socio.

Mike decide huir. Walter se ofrece a llevarle una bolsa con dinero, pasaporte y un arma, para de esta forma conseguir el nombre de los hombres de confianza. Mike se niega a darlo y le reclama por haber acabado con lo que Gus había hecho por tantos años. Enojado Walter le dispara y Mike choca contra una piedra. Sale del coche y contemplando el río muere.

08 . Gliding Over All

Con Mike muerto, sus hombres de confianza pueden hablar en cualquier momento y Walt decide encargarse de ellos con ayuda de Lydia y de Jack, el tío de Todd, quien tiene contactos en la cárcel para matarlos a todos. Después de lo sucedido, Walt y Todd no dejan de trabajar y lograr expandir su negocio a nivel internacional. De regreso a casa, Skyler le pide a Walt la acompañe a un depósito donde le muestra la cantidad de dinero que está guardando y la cual le es imposible seguir lavando. Walt reflexiona después de otro chequeo médico, así que entrega una parte de ese dinero a Jesse y decide retirarse del negocio para sorpresa de su esposa.

En reunión con la familia y con una escena que parece confirmar todo ha vuelto a la normalidad, Hank se para de la mesa para dirigirse al sanitario, donde toma un libro y encuentra una dedicatoria que le revela que Heisenberg en realidad es Walter White, su concuño.

09 . Blood Money

Con libro en mano, Hank decide volver a su casa para comprobar sus sospechas: las cuales son ciertas. Él pone en marcha una nueva investigación desde su hogar. Mientras Walter intenta retomar su vida mundana y hacerse cargo del negocio de lavado de coches, mismo en el que se presenta Lydia para pedirle que vuelva. Por su parte, Jesse está decidido a entregar su dinero a la nieta de Mike y a la familia de Drew Sharp, el niño al que Todd disparó. Saul sabe que es una locura e intenta que Walter haga algo, pero no hay forma de hacer cambiar a Pinkman; todo esto mientras se enfrenta a una quimioterapia porque el cáncer ha vuelto.

De regreso a casa, Walt se dirige al baño para vomitar como un efecto secundario y ahí descubre que uno de sus libros ha desaparecido, logrando deducir qué fue Hank quien se lo llevó. Llegando a casa a confrontarlo, Hank trata de ocultar su odio, pero no resiste y le reclama a su concuño quién le advierte andar con cuidado.

10 . Buried

Hank se reúne con Skyler para informarle sobre la vida criminal de Walter y para que le ayude a capturarlo, pero ella se niega por no poner a su familia en riesgo. Mientras los hombres de Saul sacan todo el dinero del almacén para entregárselo a Walter, quien lleva a enterrarlo en medio del desierto. Marie cuestiona a su hermana sobre lo que está pasando y Skyler no puede ocultar que sabe todo desde hace tiempo. A la noche, Walt regresa a casa sucio y con las coordenadas exactas de su dinero. Skyler le promete no dirá nada de lo que sabe.

Lydia se reúne con Declan para reclamarle la falta de calidad. Tras el rechazo de mejorar el producto, Todd inicia una balacera para derribar a todos y con ello tener de nuevo el control de negocio que él junto a Lydia trabajarán. En la comisaría, Jesse está detenido por soltar millones de dólares en un vecindario. Hank cree que Pinkman está a punto de confesar.

11 . Confessions

Aunque Hank trata de que Jesse confiese algo sobre Walt. El chico no coopera y con ayuda de Saul, logra salir de ahí para que pueda empezar su vida en otro lugar y con una nueva identidad, a sugerencia de Walter. Por su parte, Walt decide confesar su historia y entregársela a Hank, no sin antes pedirles que Walt Jr. no sepa nada ahora que ya sabe el cáncer ha vuelto a su padre. Tras revisar el video, los Schrader notan que la historia ha sido alterada y que los ha involucrado como cómplices.

A la espera del hombre que lo llevaría, Jesse choca con Huell quien le roba la marihuana que lleva encima. Él se da cuenta hasta mucho después y esto le revela que así fue como desapareció el cigarro de ricina. Sabiendo que todo lo sucedido con Brock fue plan de Walter. Después de enfrentarse con Saul, quien le confirma su teoría, Jesse va a casa de los White con intención de prenderle fuego como venganza.

12 . Rabid Dog

Jesse es descubierto por Hank, quien decide ayudarlo para lograr obtener toda la información posible para la captura de Walt y decide grabar todo en video para tener una prueba fehaciente. Por su parte Walt y familia se van a vivir a casa debido al olor de gasolina, Walter Jr. cree que todo es por el regreso del cáncer.

Walt se reúne con Saul, quien le dice que él y su equipo no han podido encontrarlo y que lo mejor sería desaparecerlo, pero se niega. Tiempo después Jesse logra concretar una cita con Walter en un lugar público con riesgo a que lo maten, pero Walt no busca ello. Al notar el cambio del chico sabe que no existe una opción más que desaparecerlo, para eso contacta a Todd y su tío Jack.

13 . To’hajiilee

Hank decide ir trás Huell a quién engaña de que todo está terminado. Así el hombre de confianza de Saul habla sobre qué pasó con el dinero. De esta manera, junto a Jesse y Gomez, arman un plan para que el mismo Walter revele donde está todo. Antes de ello, Walter se reúne con Jack y Todd para acordar el trato de desaparecer a Jesse. Jack le pide cocine por última vez como favor extra a lo que ellos harán por él. Walter decide usar de carnada a Andrea y Brock para atraer a Jesse, pero no sabe que su concuño ya ha dado inicio a su plan.

Walter recibe un mensaje de Jesse quien encontró su dinero y maneja hasta el desierto para encontrarse con él, pero se da cuenta que todo fue una trampa orquestada por su concuño. Al lugar llegan Jack y compañía para hacer el trabajo, pero se encuentran con Hank y Gomez desatando un tiroteo.

14 . Ozymandias

El tiroteo para y Gomez está muerto. Jack se dispone a matar a Hank, pero Walt ruega que no lo haga, él no hace caso y dispara. Después capturan a Jesse y es torturado por Todd para que se dedique a cocinar metanfetamina. En el auto lavado, Marie convence a Skyler de decirle a todo a Walt Jr. y ayudarla, sin saber que su marido está muerto. Su hijo no cree lo que le dicen. De regreso a casa cuestiona a su padre que intenta salir de ahí para escapar, pero al ver la reacción de él entiende que todo es cierto.

Walt se lleva a Holly sin importar la desesperación de Skyler, su movida le ayuda a lograr contacto con la misma persona que desaparecería a Jesse. Decide abandonar a su hija con una nota con su dirección, mientras él se va de Albuquerque.

15 . Granite State

Ed ayuda a desaparecer a Walter, quien no es el único que pretende una nueva vida, también Saul, que le sugiere entregarse antes de que el peso de la ley caiga sobre Skyler. Pero Walt hace caso omiso y tiempo después es trasladado a New Hampshire. Junto con Jesse, Todd ha logrado mejorar la pureza de la droga, lo que le permite seguir con el negocio que aprueba Lydia, de quien por cierto, está enamorado. Aunque Todd se compadece de Pinkman, Jesse sigue intentando escapar, pero no lo logra al ser descubierto. Como castigo él ve como Todd decide matar a Andrea.

Tras el paso de meses, Walter se siente solo y sabe que pronto va a llegar su fin, así que decide enviar todo lo que resta de su dinero a su familia que ha cambiado de vida. Él está a punto de entregarse, pero una decisión final hace que cambien sus planes.

16 . Felina

De regreso a Albuquerque, Walt visita a Gretchen y a Elliott, para que le ayuden a entregarle una fuerte cantidad de dinero cuando cumpla su mayoría de edad. Para asegurarse les dice que los matarán si eso no pasa, aunque la realidad es que Skinny Pete y Badger le ayudan a intimidar a sus antiguos amigos. Tras un desayuno en el día de su cumpleaños 52 y después de recuperar la ricina, Walt se reúne con Lydia y Todd para proponerles un negocio que aceptan de principio, pero al alejarse él deciden desaparecerlo. Marie avisa a Skyler que alguien ha visto a Walter en la ciudad, sin saberlo él se encuentra junto a ella. Estando ahí le confiesa todo y se despide de Holly, a lo lejos lo hace también de Junior.

Por la noche, Walt llega al lugar de Jack y Todd donde es rechazado su nuevo negocio. Él reclama de traición por no matar a Jesse y asociarse con él, pero Pinkman es llevado hasta ahí para descubrir qué es un prisionero. En la discusión, Walt se abalanza contra Jesse y activa un dispositivo desde su auto, una ametralladora que acaba con todos, dejándolo herido a él. Después del tiroteo, Todd queda con vida, pero Jesse logra ahorcarlo. Y Walt le da el tiro de gracia a Jack. Jesse intenta matar a Walt, pero no lo hace. Walt responde la llamada de Lydia al teléfono de Todd y le revela que todos está muertos, y que la ricina estaba en el endulzante para su té. Walt y Jesse se miran por última vez, mientras Jesse sube a El Camino y huye de ahí; Walt va hacia el laboratorio admirando lo que hicieron y lo que él construyó de alguna forma, mientras se oyen las sirenas, él cae muerto.