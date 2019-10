El resumen de la segunda temporada, episodio por episodio – Breaking Bad

PD: SPOILERS DELANTE para quien no haya visto la serie.

01 . Seven Thirty-Seven

02 . Grilled

Mientras, en casa, Skyler , Marie y Hank buscan a Walt y comienzan a sospechar de Jesse . Por su parte Walt y Jesse buscan escaparse por cualquier medio, pero su única posibilidad de salir vivos es matar a Tuco . Aunque intentan envenenarlo con la ricina, no contaban con que el tío Salamanca los observaba y haría sonar su campanita para alertar que algo estaba pasando.

Hank pone en marcha a su equipo para atrapar a Tuco mientras, a la par, tiene que buscar a un desaparecido Walt , quien en realidad está secuestrado junto a Jesse por el mismo Tuco , reteniéndolos en una cabaña en medio del desierto donde cuida a su tío Héctor Salamanca . Él está seguro que con la muerte de su hombre de confianza, alguien lo traicionó con la DEA y no confía en nadie.

Esto lleva a un conflicto entre Tuco contra Walt y Jesse , y los protagonistas logran herirlo. Al tratar de escapar se dan cuenta que no tienen las llaves del coche de Jesse , así que escapan a pie cuando un coche llega al lugar, pensando que eran los primos de Tuco que los llevarían a México , pero en realidad es Hank quien localizó satelitalmente el coche de Jesse . Ahí se encuentra con Tuco , quien herido, trata de confrontarlo, pero no puede contra el agente de la DEA que le dispara y lo deja en el suelo.

03 . Bit by a Dead Bee

Hank interroga a Jesse al punto de obligarlo a confesar que él trabajaba con Tuco, pero no logra nada. Y aunque intenta que el tío Salamanca coopere para identificarlo, él no lo hace por más enfermo que se encuentre. Así que Jesse sale bien librado y le avisa a Walt para ponerlo al día con lo sucedido. Walt le pide que arregle la caravana, mientras que a la par recuerda que el dinero y la pistola de Jesse están en una caja de pañales en su casa que lo pueden poner en peligro. Por lo cual escapa del hospital para ocultar la evidencia.

Walt y Jesse logran escapar. En Albuquerque, Walt es encontrado en un supermercado totalmente desnudo e ido. Es llevado al hospital donde se reencuentra con su familia, afirmando que no recuerda nada de los últimos días. A la par Jesse llega a su casa para limpiar su sótano, meterlo todo en la caravana y desaparecerla por unos días con ayuda de Badger y su primo. Además de ponerse como carne de cañón con la DEA para salir bien librados.

Ya en el hospital, Walt recibe a Hank quien le presume el regalo que le hicieron por atrapar a Tuco. Previo a esto Hank está seguro que los hechos de los últimos días está conectado a una misma historia por lo cual puede haber alguien más en juego. De regreso en casa, Walt sigue afirmando no recordar nada, mientras Skyler está segura que su marido tiene un segundo teléfono celular.

04 . Down

A su vez Jesse lidia con su familia por la casa de su tía Jenny, misma en la que vive y que le fue heredada. Pero su madre sabe que su hijo no tiene remedio. Siendo despojado de lo que tiene, y con su parte del dinero desaparecida en el lugar de Tuco, él se encuentra sin nada. Aunque intenta contactar a Walt para pedirle ayuda este se niega en repetidas ocasiones.

Después de no recibir ayuda ni de sus amigos, Jesse llega hasta el deshuesadero de autos donde se dirige a la caravana. Pero un incidente en un baño portátil muestra la vida de mierda que está viviendo en esos momentos. Al ser descubierto por Clovis, el primo de Badger, roba la caravana y la lleva hasta la casa de Walt donde mantiene un enfrentamiento con él que lo lleva a conseguir parte del dinero que él guarda en su casa.

05 . Breakage

Mientras Jesse vuelve con Clovis a quien le paga los daños, y después conoce a Jane, una chica blanca de pelo negro, a quien le renta una casa contigua a la suya. Ahí mismo, días después, cita a sus amigos Skinny Pete, Badger y Combo para proponerles un negocio de distribución de metanfetamina, ahora que ya no hay alguien grande encargado de esa parte.

Walt vuelve a su tratamiento que junto a su estancia en el hospital le está saliendo muy caro y tendrá que volver a cocinar pronto para pagarlo y seguir haciéndoles creer que Elliott y Gretchen siguen pagando todo lo relacionado con su enfermedad. Por su parte Hank recibe un ascenso por su labor con Tuco, y parece no caerle del todo bien, pese a la valentía y entereza que muestra diariamente.

06 . Peekaboo

Con los drogadictos de vuelta en casa, Jesse los amenaza para que le devuelvan todo lo robado, pero se da cuenta de que no tienen casi nada. Aunque ellos le proponen abrir un cajero automático que robaron y donde está todo su dinero. Él se da cuenta que son un caso perdido y aunque intenta dejarlo todo, ellos logran someterlo.

Jesse tiene que hacerse cargo de los dos drogadictos que le robaron a Skinny Pete , al llegar a su casa e interrumpirla a la fuerza se da cuenta que es una pocilga donde decide esperarlos. Ahí conoce al hijo de estos, a quien no lo atienden como debe y esto rompe el corazón de Jesse. A su vez, Walt regresa a su trabajo como maestro de química; y por su parte Skyler se cita con Gretchen para agradecerle toda la ayuda brindada.

Por su parte Jesse sigue supuestamente inconsciente, mientras los drogadictos discuten por abrir el cajero. En esa riña ella aplasta a Spooge, su pareja, con el ATM dejando una explosión de sangre. Jesse se levanta atónito de lo que vio y decide salir de ahí, no sin antes poner a salvo al pequeño.

Tras regresar de la escuela, Walt descubre a Gretchen en su casa, temiendo lo peor. Pero ella sigue la mentira. Esa misma noche se reúne con ella donde le pide no decir nada y aunque ella lo cuestiona él se niega a decirle, y sostienen una discusión por el origen de su fortuna. Ella se va y avisa a Skyler que no podrán seguirlos apoyando.

07 . Negro Y Azul

Por su parte Hank se suma a las filas de su nuevo trabajo patrullando la frontera para cazar a la gente de los carteles de la droga mexicanos. Su recibimiento no es bueno y los métodos que ahora utilizan no son los que él cree más convenientes. Un encuentro con uno de ellos apodado Tortuga para que funcione como un delator, detona su enojo. Pero ese mismo hecho le cuesta que a Tortuga le corten la cabeza y sea enviada a la DEA a través de una tortuga viva llena de explosivos.

Por su parte, Skyler está dispuesta a contribuir con dinero para la casa y el tratamiento de su marido así que decide retomar su trabajo en Beneke Fabricators, donde ella trabajaba antes como contadora. Pese al primer rechazo, logra acercarse a Ted Beneke, su antiguo jefe y amigo, quien no duda en regresarle su puesto.

Mientras Jesse intenta regresar al negocio, cada vez se acerca más a su “casera” Jane, de quien sin saberlo se empieza a enamorar por el misticismo que ella maneja y al no ser una chica como otras. Al final del episodio lo vemos abrir su corazón y contarle un poco de su verdad. A ella no le importa mientras no lo haga en su casa. Los dos se sientan a ver la televisión nueva de él juntos y agarrados de la mano.