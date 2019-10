El resumen de la tercera temporada, episodio por episodio – Breaking Bad

Nadie hubiese imaginado que la sólida historia que Breaking Bad estaba construyendo estuvo a punto de terminar después de esta temporada. En 2010, AMC había advertido no renovar el show, pero la salida de Netflix y el éxito alcanzado dentro de la misma plataforma logró mantenerla con vida… y a nosotros también porque esta historia comienza a tomar un rumbo de locura y violencia que pocas veces habíamos visto en la televisión hasta ese momento. En esta temporada conocemos a pleno a Gus Fring y vemos cómo la relaciones de Walt se transforman: con Jesse existe un amor/odio debido a su sociedad que afecta a los dos, mientras que con Skyler se convierte en una socia más que logra ser cínica ante lo que su marido hace con tal de que su familia no sufra ningún daño. Repasemos juntos episodio por episodio la tercera temporada de Breaking Bad.

01 . No Más

La temporada comienza minutos después del final de la segunda entrega. Walt no recibe bien la noticia del divorcio y trata de quemar el dinero ganado con el negocio de la metanfetamina, pero se arrepiente y opta por mudarse, siendo casi descubierto por Hank. Después de hablar con su abogada, Skyler habla con Walt para decirle que no dirá nada si le da el divorcio porque ya sabe que trafica con droga. Jesse sigue en el centro de rehabilitación para recuperarse de la muerte de Jane, misma que derivó un accidente aéreo. Él lidia con sus demonios, pero logra salir pronto ya limpio y con la promesa de no volver a consumir droga. Walt se hace cargo, mientras a la par tiene que resolver el asunto de ya no querer seguir cocinando y finalizar el trato con Gus: sube la cantidad de dinero para no perder el negocio.

Mientras todo eso sucede, y como vimos al principio del episodio, dos hombres, casi idénticos y que van de México a Albuquerque, están en búsqueda de Walt. Pero ellos no pararán ante nada y ante nadie para conseguir su objetivo: ellos son conocidos como Los Primos, mismos de los que Tuco habló.

02 . Caballo sin Nombre

El divorcio de los White pone a Walt Jr. en contra de su madre culpándola de no dejar que su padre se acerque a él, y a Walter desquiciado, tanto que es arrestado por su mal comportamiento. Skyler, Hank y Marie siguen especulando las verdaderas razones de la separación. Mientras todo este caos existe, uno nuevo nace cuando Los Primos se reúnen con Héctor Salamanca, mismo que les revela el verdadero nombre de Heisenberg. Un recuperado Jesse visita a Saul para recuperar su dinero. El abogado le ayudará a negociar la compra de la casa de su tía Jenny en la que él vivía y la cual sus papás le quitaron por sus malos comportamientos. A través de una oferta en efectivo y menor a la cantidad solicitada, Saul logra el trato y Jesse recupera la casa dejando atónitos a sus papás.

Mientras Walt intenta tener una buena relación con Skyler, ella le prohíbe el paso. Él enfurecido lanza la pizza que llevaba al techo. Al día siguiente, cansado de la situación, decide regresar a casa y entrar a la fuerza porque las cerraduras han sido cambiadas. Mientras se instala y se da una ducha, en el patio trasero se encuentra Mike enviado a vigilar a Skyler y él ve entrar a Los Primos a la casa de los White. Una llamada a Gus Fring hace que Los Primos salgan de inmediato de la casa sin que Walt sepa algo.

03 . I.F.T.

Tras percatarse que Walt está en casa, Skyler decide llamar a la policía, pero ellos no pueden hacer nada porque no existe una separación legal. Walt Jr. se alegra de tener a su padre en casa. Jesse sigue intentando superar a Jane, pero su voz en el contestador de su móvil no lo deja hacerlo. Saul lo visita para que logre convencer a Walter de regresar a cocinar. Los Primos se reúnen con el tío Salamanca, Gus Fring, y Juan Bolsa, miembro del Cartel Juárez, para hablar sobre Walter White. El dueño de Los Pollos Hermanos pide una tregua hasta que termine su negocio con él. Ellos la aceptan, pero advierten que Los Primos no son precisamente tipos racionales. Por su parte, Jesse intentará refugiarse en la cocina para seguir con el negocio.

Mientras, Hank miente sobre su estadía en El Paso. Walt se sincera con Skyler sobre el dinero. Más tarde, ella en su trabajo se besa con su jefe. Al regresar a casa, Walt le confiesa sentirse mejor al hablar con honestidad, a lo que ella responde: “Me cogí a Ted“.

04 . Green Light

El comportamiento de Walt cada vez es más errático. En primera intenta confrontar a Ted y después es despedido indefinidamente de la escuela por tratar de besar a la directora. A la par, Hank parece que regresa a El Paso, pero la metanfetamina azul vuelve a aparecer en las calles, por lo cual regresa a la investigación. Jesse se reúne con Walt para mostrarle lo que cocinó y pedirle el contacto de Gus. Él se niega, pero sin saberlo Mike ayuda a que el joven Pinkman tenga un acercamiento con Gus a través de una vía alterna que podría lograr el regreso de Walt a la cocina.

Hank sigue el rastro de la droga y parece que está muy cerca de enfrentarse a Jesse, quien ahora está a cargo de la cocina.

05 . Más

Skyler comienza a tener dudas sobre su relación con Ted y lo que está haciendo ella con su familia. Walt intenta saber qué está pasando y por qué recibió dinero, pero Jesse cree que él está haciendo tratos a sus espaldas con Gus. Aunque esto no es cierto, Walt se reúne con Fring para aclarar las cosas y seguir manteniendo su postura de no volver al negocio, pero un nuevo laboratorio y una oferta millonaria lo ponen de regreso. Por su parte, Marie sigue preocupada por Hank y su regreso a El Paso. Ella sabe que la primera experiencia no le hizo bien, y no está tranquila con ello. Pese a todo, Hank insiste en regresar mientras se encuentra investigando el origen de la autocaravana que comenzó el negocio de la metanfetamina “cielo azul”.

Tras una discusión en la que Walt le revela que está de regreso, el joven Pinkman enfurece por estar fuera del negocio y haber sido traicionado por Saul, su abogado, y decide estrellar el parabrisas de la camioneta de su antiguo socio con una gran piedra. De vuelta a casa, Skyler se encuentra con los papeles de divorcio firmados y con el dinero desaparecido, mismo que ella había visto escondido en el dormitorio de su hija Holly.

06 . Sunset

Después de haber firmado los papeles, Walter se dispone a retomar su trabajo como cocinero en el nuevo lugar que Gus le dio y acompañado de Gale Boetticher, su nuevo asistente, mientras que a la par debe resolver un grave problema que pone a Jesse en peligro y a él también: Hank está a punto de dar con la autocaravana. Con ayuda de Saul, Badger y Skinny Pete logran advertir a Jesse para que se deshaga del vehículo, pero no cuenta con que será su mismo ayudante quien trate de hacerlo y por ende Hank iría tras él. En el deshuesadero de coches, Old Joe interviene para que Hank no entre a la autocaravana donde se encuentran Jesse y Walt discutiendo.

Un astuto Walt llama a Saul para que desde su oficina llamen a Walt reportándole un accidente de Marie, mensaje que lo hará salir de inmediato de ahí… y así fue. Por su parte, Los Primos siguen visitando el restaurante de Los Pollos Hermanos hasta que Gus agenda una cita al atardecer para revelarles que el verdadero asesino de Tuco es Hank.

07 . One Minute

De regreso en su casa, Jesse es sorprendido por Hank quien no puede controlar la ira de saber que está siendo vigilado, pero después toma consciencia de su abuso de poder. En el hospital, Saul toma evidencia para sacar libre al joven muchacho y demandar a Hank, pero Walter se preocupa por su seguridad, así que decide deshacerse de Gale para regresar a trabajar con Jesse y que este no diga nada.

Hank le confiesa a Marie que desde lo sucedido con Tuco nada es igual y que tal vez sus días como policía están acabados. Él es cesado de su cargo por un tiempo indefinido por sus malos comportamientos. Por su parte, Los Primos se hacen de armamento y protección para seguir a su nueva presa, a la cual encuentran en un estacionamiento totalmente desarmado. Ellos intentan acabar con la vida de Hank, pero su astucia, aún sin protección, logra salir avante de la situación en la que Marco muere por una bala llamada Muerte Negra.

08 . I See You

Jesse es dado de alta del hospital al mismo tiempo que Hank ingresa al mismo después del enfrentamiento con Los Primos. Después Jesse ingresa al laboratorio para ponerse a trabajar, pero Walt lo abandona para estar con su familia y cubrir las apariencias, pero a la par tiene que lidiar con Jesse que insiste en trabajar solo, cosa que no le permite. Gus es contactado por Juan Bolsa sobre las acciones de Los Primos, negando estar entrometido y comunica que el cargamento tendrá un retraso. Esto a Bolsa no le importa hasta no conocer la verdad de Leonel, el primo vivo que está en el mismo hospital y del cual Mike se encarga después para acabar con cualquier problema.

Walt recibe una llamada de Gus cuestionándole sobre su labor y él miente sin contar con que Gus se presentaría en el hospital para llevar comida a los familiares y ofrecer su apoyo. Un nervioso Walt aclara la situación y Gus le confirma que conoce muy bien a su familia. En México, Bolsa es asesinado para dejarlo fuera del negocio.

09 . Kafkaesque

De vuelta en el trabajo, Walter y Jesse logran cocinar un pedido más grande de lo acordado, lo cual deriva a una discusión sobre las ganancias de ellos contra lo que se embolsará el propio Gus Fring, pero a Walter no le importa ya que en el fondo sabe que él fue quien le salvó la vida de la venganza de Los Primos, y tiempo después se lo agradece. Este hecho lleva a mejorar el trato a un año y que la familia White esté asegurada ante cualquier peligro. Walt sabe que todo esto fue para que Gus se deshiciera del cartel y pudiera él solo controlar el territorio, aunque acepta el hecho. Por su parte, Jesse busca la manera de obtener dinero por fuera y no ser un criminal con horario de trabajo.

Las esperanzas de que Hank pueda volver a caminar son pocas; solo un tratamiento caro podría ayudarlo. Marie está preocupada porque no es suficiente con lo que tienen, pero Skyler se ofrece a pagarlo ya que Walt ha desarrollado una ludopatía que les ha llevado a ganar mucho dinero. Ella no puedo creerlo y Walt tampoco, pero Skyler le hace ver que aprendió a mentir del mejor.

10 . Fly

En el laboratorio, Walter y Jesse hacen limpieza de todo mientras hacen cálculos de por qué las cargas no han salido con la cantidad correcta. Jesse se marcha del laboratorio y Walt, mientras sigue pensando en ello, es distraído por una mosca a la que intenta eliminar. Su obsesión llega a tanto que a la mañana siguiente Jesse observa que no ha salido de ese lugar por eliminar la contaminación. Aunque claramente es una locura, Jesse se suma a la caza del insecto a través de varios métodos poco funcionales, pero se cansa y busca que Walt también deje todo en paz. Así, trata de dormirlo, y en medio de ello Walt confiesa que antes de la muerte de Jane, él tuvo un encuentro casual con su padre.

Después de rato, y en una especie de suerte, Jesse logra matar la mosca. Al salir de ahí, Walt le advierte que están siendo vigilados y que si Jesse está robando metanfetamina Gus acabará con él cueste lo que cueste.

11 . Abiquiu

Con Hank en terapia llega la primera factura que Marie pasa a Skyler y posteriormente ella entrega a Walt. Ellos, junto a Saul, diseñan un plan para lavar el dinero y no tener problemas ante la ley, por lo que deciden apostar por el lugar de lavado de coches donde Walt trabajaba y donde Skyler será la encargada para no levantar sospechas de las entradas de dinero. Jesse sigue yendo a terapia junto a Skinny Pete y Badger, quienes le confiesan que no pueden seguir vendiendo droga porque la gente ahí se está recuperando y no les pueden hacer ese daño. Jesse intenta hacerlo él mismo, pero se encuentra con Andrea, una joven madre en rehabilitación a quien él no puede lastimar por su pequeño. El destino le revela que Tomás, hermano menor de ella, fue el niño que asesino a Combo.

Gus llama a Walter para cenar y hacerle un par de recomendaciones. La más importante es no cometer el mismo error dos veces. Después de ello vemos que Jesse tiene su primer acercamiento a Tomás, sin que Andrea sospeche nada, para ver de frente al asesino de su amigo.

12 . Half Measures

Tras enterarse que los traficantes de Gus son los mismos que estando usando a Tomás para transportar la droga, Jesse está decidido a acabar con ellos y pide ayuda a Walter, quien se niega y prefiere dejar que el curso de las cosas sigan su propio rumbo. Un enfurecido Jesse intenta tomar justicia por mano propia pero Mike interviene para llevarlo ante Gus; se lleva a cabo una reunión con su jefe, su socio y los traficantes que intentaba asesinar y acuerdan una tregua y no continuar usando niños.

Por la noche, al estar con Andrea, ella recibe una llamada sobre la muerte de su hermano. Acompañada por Jesse ven el cadáver de Tomás y él, lleno de rabia y con un toque de metanfetamina, toma valor para acabar con los indicados. Walter se entera de lo ocurrido con el niño e intuye lo que hará Jesse, así que decide salvarlo de un enfrentamiento donde logra matar a los 2 criminales y pone a salvo a su compañero.

13 . Full Measure

Con Jesse desaparecido, Walter se reúne con Gus en medio del desierto para aclarar los hechos. Un Gus enojado le permite seguir cocinando con un nuevo ayudante: Gale. Pero la realidad es que este es puesto para conocer el método antes de la muerte de Walter. Mientras Mike busca a Jesse, Walter se da cuenta de lo sucedido y sabe que la única opción para que él y Jesse sigan con vida es acabar con la de otro, así que con ayuda de Saul, y tratando de esquivar a la gente de Gus, arman un plan para acabar con Gale.

Con la dirección obtenida, Walter sale de su casa para conseguir el propósito, pero es interceptado por Mike y Victor, quienes lo llevan al laboratorio. Él sabe lo que puede pasar y promete entregar a Jesse. Al aceptar y hacerle la llamada le advierte que lo haga él. Ellos tratan de matarlo, pero él les revela la dirección de Gale, y entienden de inmediato lo que va a pasar. En su departamento, Gale abre la puerta y Jesse aparece con pistola en mano, lágrimas en los ojos y hace lo que tiene que hacer.