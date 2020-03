El retraso del estreno no influirá en el calendario de Marvel

Ante la suspensión del debut de Black Widow, comenzamos a hacernos preguntas sobre cómo lucirá el futuro de la Fase 4, pero parece que no tendrá repercusiones en la línea de tiempo.

Según Variety, alguien cercano a Marvel Studios declaró que el retraso de Black Widow no cambiará su calendario, ni el de las otras cintas. No obstante, esta demora puede tener consecuencias en la próxima serie de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, que a su vez suspendió su producción debido a preocupaciones por el coronavirus.

Como todos sabemos, Marvel ya planeó los estrenos de la Fase 4, empezando con Black Widow y luego con Eternals este año. Además, la secuela de Doctor Strange, Shang-Chi, Love and Thunder y muchas series de Disney+ debutarían en 2021. Es algo pensado muy meticulosamente, por lo que cambiar el orden sería un serio problema para la franquicia.

Aún no se ha anunciado la nueva fecha de estreno de la película protagonizada por Scarlett Johansson, pero uno esperaría que debute antes de noviembre, antes del lanzamiento de Eternals.