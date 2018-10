Wanderlust no es una serie sobre la monogamia o el poliamor, es una serie sobre el viaje para exponer, como dije al principio, las frustraciones y deseos sexuales de cada individuo. Al igual que Master of None, The Good Place, Kidding, Forever, Insecure, solo por mencionar algunas, es un nuevo estudio al ser humano, que se suma a series que vienen haciéndolo en los últimos años.