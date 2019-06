¡El revival que desarrolla Nickelodeon ya tiene elenco! – Are You Afraid of the Dark?

¡La nostalgia noventera está cerca de apoderarse de nuestras pantallas con el revival de Are You Afraid of the Dark?!

Así es seriéfilos, Nickelodeon anunció el día de hoy que Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever.), Miya Cech (Rim of the World), Tamara Smart (Artemis Fowl), Jeremy Taylor (It), Lyliana Wray (Black-ish) y Rafael Casal (Blindspotting) serán parte del elenco de este revival.

La nueva serie limitada constará de tres episodios de una hora y seguirá a los nuevos miembros de la Sociedad de Medianoche mientras se reúnen alrededor de una fogata en el bosque para contar el cuento de Carnival of Doom… solo para ver cómo los eventos de la historia cobran vida.

La serie original, creada por D.J. MacHale y Ned Kandel, estuvo al aire de 1992 a 1996, para más tarde, en 1999, obtener dos temporadas más a cargo de nuevos escritores y showrunners.

Creada por BenDavid Grabinski (Skiptrace) y dirigida por Dean Israelite, la serie limitada tendrá su debut en octubre.