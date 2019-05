El Rey de la Noche es un cobarde – Game of Thrones

Not today, Jon… Aunque muchos digan que fue decepcionante y que solo se la pasó volando sin sentido con su dragón, para mí Jon Snow cumplió con un papel importante durante el último episodio de Game of Thrones y fue el mismísimo Rey de la Noche quién no permitió que ese importante rol se convirtiera en el hito de toda la serie.

Y es que, ¿quién no soñó con ese esperado duelo entre el Rey en el Norte y el Rey de los White Walkers? Jon Snow vs Rey de la Noche, la pelea esperada, el pago por evento como se conoce en el box, vamos: un Mayweather vs Pacquiao.