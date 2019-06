El Rey de los Monstruos, a pura batalla, merecía una historia digna de su legado

Escribir una película de destrucción con una historia y personajes complejos es complicado porque, usualmente, la fuerza del antagonista (en la mayoría de los casos, un desastre natural) sobrepasa por mucho a los protagonistas. Esto es importante de recalcar porque los personajes principales se vuelven individuos pasivos que, en lugar de actuar y tomar decisiones -y mover la trama hacia adelante-, solo reaccionan a lo que sucede a su alrededor. Si bien las películas kaiju no son lo mismo, estas comparten muchas características con las películas de destrucción y, por ende, se rigen bajo reglas muy similares. Este apunte es relevante para entender la naturaleza y objetivo de Godzilla: King of the Monsters ( Godzilla II: El rey de los monstruos ), película cuya historia pasa a segundo plano para mostrarnos espectaculares batallas entre Godzilla y sus enemigos.

Uno debe reconocer que el director Michael Dougherty sabe perfectamente la razón de ser de esta cinta. Desde la primera escena hay monstruos amenazando la vida humana y existe muy poco tiempo dedicado a desarrollar una historia compleja alrededor de ellos. La premisa es básica: Godzilla, defensor de los humanos, tiene que luchar contra Ghidorah (aka Monstruo Cero) mientras los integrantes de la familia Russell interfieren de distintas formas en esta batalla. Con la idea general establecida en los primeros minutos, Dougherty hace un despliegue de efectos visuales que enmarcan a los monstruos como dioses y a las secuencias de acción constantes (que a más de uno le recordarán lo oscura que fue la última temporada de Game of Thrones) durante el resto del filme.

Aunque se entiende que el público busque un espectáculo visual en Godzilla: King of the Monsters, lo anterior no justifica que la historia sea tan básica y complicada al mismo tiempo: básica porque no hay complejidad alguna en la construcción de los personajes y de la trama; complicada porque el macguffin del filme, el dispositivo ORCA, solo enreda la trama más de lo que debería.