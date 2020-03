El rodaje en Praga se detiene por el Coronavirus – The Falcon and The Winter Soldier

¡El Coronavirus sigue afectando a la industria del entretenimiento!

Deadline informó ayer que el rodaje de The Falcon and The Winter Soldier en Praga, República Checa, se ha detenido debido a las preocupaciones y precauciones que se han tomado en Europa (como el cierre de escuelas y vuelos restringidos) para frenar el avance del Coronavirus.

De acuerdo con el reporte, el rodaje de la serie en dicho país había comenzado el viernes pasado y se suponía que duraría aproximadamente una semana. Sin embargo, ayer el estudio cerró la producción y envió a todos de vuelta a casa.

Por el momento, se desconoce si más adelante el espectáculo volverá a grabar en Praga, aunque parece poco probable.

Esta no es la primera vez que el rodaje de la serie de Marvel y Disney+ se ve afectado por causas externas, meses atrás, el rodaje se detuvo en Puerto Rico, luego de los fuertes terremotos que ocurrieron en el país.

The Falcon and The Winter Soldier está programa para debutar en agosto.