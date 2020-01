El secreto detrás de la curiosa inclusión del tema de The Beatles en la Alemania Nazi

El comienzo de Jojo Rabbit tal vez quede en la historia del cine como el más impactante por el exquisito trabajo de Waititi en todos los aspectos de la producción: desde la imagen hasta el sonido, todo hace que esa introducción sea épica, marcando hacia dónde irá la cinta. Y recalco el tema del sonido porque ¿no les suena muy particular la música que acompaña a los títulos de entrada?

El medio estadounidense Collider, en su famosa sección de preguntas y respuestas, conversó con el director sobre este caso. Recordemos la escena: después de una charla animada con su amigo imaginario, Jojo sale a las calles con fervor, y se dirige al campamento de entrenamiento de la Juventud Hitleriana con The Beatles cantando de fondo I Want to Hold Your Hand (1963) en alemán, la que se tituló en el momento de su publicación Komm, gib mir deine Hand (1964).