El segundo capítulo de NOS4A2 nos confirma el estilo que tendrá esta serie. La historia del Nosferatu se nos cuenta desde la perspectiva de Vic McQueen y así esta nueva propuesta de AMC se aleja un poco de la narrativa a la que nos tenía acostumbrados en sus series originales. Claro: en otras series de terror de la misma cadena como The Walking Dead, Fear The Walking Dead, The Terror, etc. se presentan escenarios distópicos o mundos muy particulares en los que se desarrollan las historias; en el caso de NOS4A2, el mundo en el que se desarrollan los eventos está compartido con el nuestro.

:O