La serie de Epix anunció a sus refuerzos para los próximos episodios y también reveló cuáles serán sus roles.

James Purefoy (Sex Education), Edward Hogg (Taboo), Jessye Romeo (Curfew), Ramon Tikaram (The Victim) y Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) se unirán al programa protagonizado por Jack Bannon. Purefoy, Hogg y Romeo son nuevas incorporaciones, mientras que Tikaram y Slater tendrán un papel más relevante en la próxima entrega.

Purefoy interpretará a Gulliver Troy, el ex Capitán SAS de Alfie, un hombre carismático, culto y poderoso, a quien le encanta la bebida, las mujeres y el peligro; Hogg será el coronel Salt, un aspirante a déspota disfrazado de obediente funcionario público, que también es un asesino calculador; y Romeo hará el papel de Katie Browning, una estudiante de arte idealista cuya vida es desarraigada por la guerra civil, es justa y desafiante, pero también ingenua.

Además de Bannon, los miembros del reparto que regresan para la temporada 2 son Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson y Polly Walker, Jason Flemyng y Paloma Faith. La segunda temporada tendrá 10 episodios y ya comenzó la producción en el Reino Unido en enero. Su estreno será durante el verano de 2020 en Epix.