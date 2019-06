El show incorpora cuatro nuevas estrellas – The L Word

Showtime ha agregado cuatro personas al elenco uniéndose a los miembros originales Jennifer Beals, Katherine Moennig y Leisha Hailey.

Rosanny Zayas (Orange Is the New Black), Arienne Mandi (Baja), Leo Sheng (Adam) y Jacqueline Toboni (Easy) protagonizarán la próxima generación de personajes en The L Word: Generation Q.

Dani Nuñez (Mandi) es una ejecutiva de relaciones públicas poderosa y calculadora cuya ambición solo está probada por su conciencia. Micah Lee (Sheng) es un profesor adjunto serio y de voz suave que se ve obligado a enfrentar su miedo a la vulnerabilidad. Sarah Finley (Toboni) es una asistente encantadora pero desenfocada que lucha por conciliar su orientación sexual con su educación religiosa. Sophie Suarez (Zayas) es una productora de televisión que guarda su corazón y se apresura a poner las necesidades de otras personas antes que a las suyas.

La serie original se emitió en Showtime de 2004 a 2009. Según la red, el nuevo programa sigue las vidas de Bette Porter (Beals), Alice Pieszecki (Hailey) y Shane McCutcheon (Moennig), junto a los nuevos personajes, mientras experimentan en el amor, el sexo, sufren contratiempos, angustias y logran éxitos en Los Ángeles.