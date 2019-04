El show rompe un nuevo récord de audiencia en Latinoamerica – Game of Thrones

Game of Thrones sigue haciendo historia, tanto en pantalla como en las estadísticas de sus episodios. Ya vimos que el primer capítulo explotó en ratings y en twitter, pues el segundo no se quedó atrás.

En América Latina la serie registró, desde principios de Abril hasta el episodio 2, un número récord de audiencia con más de 30 millones de streams en toda la región, a través de los servicios digitales como HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD) de las operadoras locales.

A pesar de que el último capítulo se haya filtrado por un error de Amazon, aún así la serie pudo marcar un nuevo record de audiencia, pero estamos seguro que no durará mucho, ya que aún le faltan 4 más a esta temporada y seguramente se vaya superando a sí mismo semana a semana.