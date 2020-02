Estamos en la recta final de Supernatural y el regreso de más personajes es inevitable. Sin embargo, el demonio Crowley, interpretado por Mark Sheppard, no será uno de ellos, de acuerdo con el showrunner Andrew Dabb.

Dabb explicó a TVLine que Crowley técnicamente en este momento está atrapado en el vacío, aka The Empy, y por motivos creativos o narrativos, no se ha presentado la oportunidad de que el hijo de la bruja Rowena (Ruth Connell), vuelva.

“The Empty es un personaje para nosotros, alguien con sus propios intereses. Entonces diría que tendría que haber una muy buena razón para que The Empty dejara despertar a Crowley, y no sé si esa razón se ha presentado todavía”, dijo Dabb.

Aunque ese “todavía” podría albergar alguna esperanza para los fans, tal vez un cameo del actor.

Previamente Misha Collins (Castiel) confirmó que Robert Wisdom, quien da vida al ángel Uriel, estará de regreso para un próximo episodio.

La serie por el momento se encuentra en pausa, pero The CW debutará el episodio número 12 este 16 de marzo.