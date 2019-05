Después de un dramático final de la quinta temporada de Empire, el showrunner Brett Mahoney, dejó caer una pista o dos sobre la sexta entrega.

Jussie Smollett, quien interpreta a Jamal Lyon en el drama, estuvo ausente en la última mitad de la última temporada de Empire después de ser acusado de organizar un ataque racista y homofóbico. El actor negó haber organizado el incidente y todos los cargos en su contra fueron retirados en marzo.

Tras la decisión de la Ciudad de Chicago de demandar al actor por el costo de la investigación del presunto delito de odio, el futuro de Smollett como Jamal ha sido incierto, y Mahoney admitió a Variety que se necesitarán “varios ajustes” cuando comience la sexta temporada: “No me he reunido con los escritores todavía, no hemos empezado a diagramar lo que será la sexta temporada, pero requerirá varios ajustes en cuanto a que Jussie Smollett no estará allí en los primeros episodios”, explicó.

Mahoney continuó: “Vamos a encontrar una forma emocionante de contar la historia. Y podemos descubrir que se necesita más que solo sangre para ser un Lyon, y podríamos ver a algunos otros personajes subir y entrar en ese dilema”.

El mes pasado, la coprotagonista de Smollett, Taraji P. Henson, quien interpreta a Cookie, la favorita de los fanáticos, dijo que creía que el actor volvería al drama. “Hablo con Jussie todo el tiempo, él está bien”. Cuando se le preguntó si Smollett estaba listo para repetir su personaje cuando la serie regrese, Taraji simplemente respondió: “Sí, no he oído nada más”.