El showrunner anuncia que la serie tendrá su propio crossover – Legends of Tomorrow

Tras anunciarse que este año el tradicional crossover del Arrowverse sólo estaría conformado por Arrow, The Flash y Supergirl quienes se encontrarán con Batwoman. Los fans se preguntaron el porqué Legends of Tomorrow no participaría en esta ocasión y es Keto Shimizu, showrunner de la serie aclara todo y confirma qué pasará para las leyendas.

En entrevista con TVLine, Shimizu señaló, nuevamente, que esta cuarta temporada esta pensada para tener diferentes saltos temporales, lo cual imposibilita mucho adecuar la historia para el gran crossover conocido esta vez como Elsewords. Sin embargo, las leyendas tendrán su propio cruce entre ellas, lo que nos hace suponer que se podrían encontrar con sus propias personalidades de alguna línea de tiempo paralela o de ellos cuando viajaron anteriormente, algo así como Back to the Future II.

Caity Lotz y Tala Ashe confirman que fue un trabajo muy divertido, pero muy agotador para aquellos que estuvieron más tiempo en escena. La serie reestrena el próximo lunes 22 octubre y su crossover se llevará a cabo el lunes 10 de diciembre, en la misma fecha donde participan las demás series de superhéroes de The CW.