Pese a la gran precisión de la historia de Chernobyl y de la recreación de la zona de desastre, la miniserie de HBO y Sky Atlantic no ha estado exenta de críticas como cualquier otra producción y una de ellas fue en torno a la ausencia de ruso en la mayor parte de la serie, para lo cual su showrunner tiene una buena explicación.

En el primer episodio del podcast titulado “The Chernobyl Podcast”, Craig Mazin aclaró y justificó la polémica decisión que muchos televidentes se siguen preguntando y cuestionado el porqué si es una historia situada en la Unión Soviética se habla inglés.

“Teníamos una idea inicial: no queríamos hacer el acento cliché porque el acento ruso puede volverse cómico muy fácilmente. Lo que descubrimos es que si los actores actúan con acento entonces no actuarían. Estábamos perdiendo todo lo que queríamos de las interpretaciones. Creo que después de una o dos audiciones dijimos: ‘Ok, nueva regla. Ya no vamos a hacer esto’.”