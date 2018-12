El spin-off revela el origen de la palabra ‘Bazinga’ – Young Sheldon

El último episodio de Young Sheldon emitido anoche reveló de dónde surgió aquella frase icónica de nuestro querido Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Estampada en varias remeras, Bazinga! se ha convertido en todo un lema para los fanáticos de la serie, aunque hasta nadie sabía realmente que significaba.

El episodio titulado A Stunted Childhood and a Can of Fancy Mixed Nuts, muestra al pequeño Sheldon (interpretado por Ian Armitage) ingresando a una tienda de cómics y quedando maravillado por un estante giratorio de artículos novedosos. En lo alto del estante, había un cartel que anunciaba “Bazinga Novelty Company“, y debajo decía: “Si es gracioso, ¡es un Bazinga!”. De ahí en más, Sheldon comenzó a usarla para aquellas ocasiones divertidas.

A pesar de la cancelación de la serie insignia, Jim Parsons continuará trabajando en Young Sheldon como narrador y productor ejecutivo. Se espera que esta última temporada de The Big Bang Theory tenga un cruce con el spin-off.