El spinoff de Game of Thrones estrenará en 2022 – House of the Dragon

A 3 meses de haberse dado a conocer que HBO había dado luz verde para el desarrollo de House of Dragon , el primer spinoff de Game of Thrones , hoy se ha develado que esta nueva serie estrenará en algún punto del 2022, o al menos así espera que suceda Casey Bloys , presidente de HBO.

Casey Bloys reconoció el gran desafío que Goldman planteó al situar la historia en un pasado con pocas referencias a lo que ya se ha visto. Y señaló que House of the Dragon fue elegida debido a la gran ventaja de tener a George R.R. Martin dentro del proyecto, además de contar la historia de la familia Targaryen.

Por ahora House of Dragon es el único proyecto basado en el universo de Game of Thrones, el cual es prioritario para la cadena, por lo cual los otros spinoffs que se estaban proyectando no tendrán un desarrollo inmediato.