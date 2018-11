El terror se esconde dentro de casa en el nuevo episodio de la serie de Hulu – Into the Dark

En octubre, Hulu lanzó su nueva serie antológica producida por la gente de Blumhouse (Get Out) y compuesta de 12 episodios, uno por cada mes del año. Cada espeluznante relato se encuentra relacionado con una festividad o fecha importante dentro del mes del estreno. Así como el mes pasado pudimos ver el episodio “The Body”, inspirado en la noche de Halloween, en esta nueva entrega Into The Dark nos presenta su capítulo de Acción de Gracias, titulado Flesh & Blood.

A pesar de que el primer episodio nos dejó bastante decepcionados dada sus muchas inverosimilitudes y su humor y actuaciones bizarras que, sin duda, no era lo que esperábamos ver, debemos admitir que esta nueva historia se encuentra más cercana a la experiencia de largometraje que prometía la productora. Con una narración clásica de terror y un protagonismo fuerte, Flesh & Blood nos trae a la pantalla chica aquella tensión a la que nos tiene acostumbrados el equipo de Jason Blum.