EL TOP 10 de películas 2019 de Hideo Kojima

My TOP10 of the movies in 2019

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. The Elephant Sitting Still

5. COLD WAR

The rest in random order:

The house that Jack Built

Capharnaum

Spider- Man: Into the Spider-Verse

Joker

Marriage Story

The best Japanese is Kimi To Nami Ni Noretara. pic.twitter.com/XxFk5PyNcc

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 30, 2019