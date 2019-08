El trailer oficial nos da nuevas pistas de la tercera temporada – Mr. Mercedes

Esta nueva temporada suma a Gabriel Ebert (Ricki and the Flash) como Morris Bellamy; Rarmian Newton (Rise) como Peter Saubers; Glynn Turman (How To Get Away With Murder) como Bernard Raines; Bruce Dern (Once Upon a Time in Hollywood) como John Rothstein; Kate Mulgrew (Orange is the New Black) como Alma Lane; Brett Gelman (Stranger Things) como Roland Finklestein; Natalie Paul (You) como Sarah Pace; y Meg Steedle (I’m Dying Up Here) como Danielle Sweeney.

Las dos primeras temporadas se pueden ver en Latinoamérica a través de STARZPLAY, servicio que hasta el momento no ha anunciado el estreno de esta nueva entrega.

Mira el arte promocional de Mr. Mercedes, tercera temporada: